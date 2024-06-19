臺南郵局偕市府行銷愛文芒果做公益 黃偉哲：歡迎訂購
臺南芒果與臺南郵局強強聯手協助農民行銷農產，自即日起，民眾可透過i郵購及各地郵局窗口訂購外銷日本同等級的愛文芒果，安心又便捷。市長黃偉哲今(19)日在記者會中除感謝中華郵政與市府共同推廣農產，也強調，這次產銷活動每賣出一箱芒果禮盒，中華郵政就會捐10元給財團法人天主教臺南私立德蘭益智中心，非常有意義，歡迎全國民眾踴躍訂購。
記者郭俊暉／台南報導
即日起至7月底，民眾可在i郵購及各地郵局窗口訂購外銷日本同等級的愛文芒果，每箱約10台斤，價格從850元到1500元，供民眾做送禮自用的選擇，讓台南芒果透過最方便且快速的輸送方式送至消費者手上，確保鮮果品質不受影響。
「芒果今天在樹上，明天就在您的手上」，黃偉哲除感謝中華郵政股份有限公司董事長吳宏謀力挺小農外，也認為，中華郵政提供民眾一處可安心與方便採買的管道，讓臺南農民辛苦栽種的芒果，以最有效率的運送方式送達到消費者手上，這都要靠中華郵政幫忙，協助消費者把關品質。
臺南郵局局長李英傑表示，郵局肩負企業社會責任，不僅協助小農於芒果季節期間的收寄，更協助小農將飽滿甜美的芒果行銷到全臺灣。郵局今年在玉井、南化、楠西成立收寄中心，以最迅速的快捷郵路遞送，期望用速度守護農產品質，讓農民用心栽種的芒果，新鮮送達消費者手中。