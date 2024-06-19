面對碳中和趨勢挑戰！中鋼股東常會通過普通股紅利每股現金0.35元
中國鋼鐵公司於今(19)日，在該公司小港廠區中正堂，召開113年股東常會，會中通過營業報告書、財務報告承認案，因112年度中鋼個體稅後淨利17億元，每股盈餘0.11元，通過配發特別股股息1.4元及普通股紅利每股現金0.35元，代理董事長王錫欽說，面對2050碳中和的趨勢與挑戰，中鋼將貫徹高值化精緻鋼廠及發展綠能產業的經營發展雙主軸，積極落實數位轉型、低碳轉型、供應鏈轉型，並攜手下游共同打造低碳鋼鐵供應鏈，提升國際競爭力，持續締造營運佳績。
記者黃守作／高雄報導
中國鋼鐵公司113年股東常會，是由代理董事長王錫欽主持，他表示，該公司於去(112)年因受高通膨、高利率、中國大陸疫後經濟疲軟、俄烏戰爭、以哈衝突，以及地緣政治風險等之影響，全球經濟成長放緩，而中鋼面對鋼市需求連帶大幅縮減及企業經營環境更加艱困下，已啟動多元因應方案，以竭盡所能降減成本，並戮力提升精緻鋼品與高品級產品銷售之配比。
王錫欽說，中鋼去(112)年成功開發14項精緻鋼品，累計精緻鋼品銷售量約58.29萬公噸，銷售量占比提升至8.05%，並在全體同仁努力拚搏下，112年全年獲利轉虧為盈，合併營收3633.26億元，合併稅前淨利45.9億元，其中112年第4季營業利益率在亞洲一級鋼廠排名第3，稅前息前折舊攤銷前獲利率(EBITDA)更排名第2，僅次於日本製鐵。
王錫欽指出，中鋼公司面對未來挑戰，將持續精進經營體質與營運韌性，積極推動產品組合高值化、探索低碳先進冶煉技術、擬定最適產量，以及深化AI智慧技術於各生產製程環節的應用等重要工作，朝打造成為專、精、強的智慧精緻鋼廠的目標邁進，並將秉持「下游好，客戶好，中鋼更好」的理念，透過以大帶小之模式，攜手我國鋼鐵產業供應鏈往低碳轉型之路，穩健踏實向前行，以迎接2050碳中和的趨勢與挑戰。
王錫欽並指出，中鋼公司為考量國人重視食安衛生，於今(113)年度股東會紀念品推出不鏽鋼砧板組，並搭配近年超夯戶外露營及野餐風潮，以感謝126萬股東長期的支持與愛護，並藉由不鏽鋼砧板組的優異材料特性，希望能陪伴股東親近大自然享受烹飪及備餐方便性及樂趣，同時確保食安衛生無虞，亦可與家中現有砧板輪替使用，增加居家烹調便利性，為戶內外使用均適宜的生活良品，也由衷希望與全體股東共同為這片美好的土地而努力。