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換變頻冷氣「電費仍8000元」！真實理由一堆人中槍：家電老闆認證

▲炎炎夏日到來，許多人應該都已經開啟冷氣爽吹，而現在因為講求節能，因此許多人都會安裝所謂變頻冷氣。 （圖／記者葉盛耀攝）
▲炎炎夏日到來，許多人應該都已經開啟冷氣爽吹，而現在因為講求節能，因此許多人都會安裝所謂變頻冷氣。 （圖／記者葉盛耀攝）

記者張嘉哲/綜合報導

炎炎夏日到來，許多人應該都已經開啟冷氣爽吹，而現在因為講求節能，因此許多人都會安裝所謂變頻冷氣，但變頻冷氣真的有省到哪嗎？面對酷暑高溫，帳單寄來恐怕還是會有因素影響電費高低！就有網友分享，自己雖然家中是吹變頻冷氣，但是收到帳單卻高達8400餘元，讓他非常傻眼。對此，家電行老闆也分享其最大原因，表示一定要趕快檢視家中冷氣！

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一名網友在臉書社團「爆廢1公社」貼文指出「家裡已經是變頻冷氣，結果收到電費帳單還是8400多元，不是說變頻會很省嗎？怎麼一個月還是要4200多元，想問大家平均夏天的冷氣電費大概都是多少錢？」

貼文曝光後，不少網友紛紛回應「你家是不是吹好幾十年的老冷氣啊！我家兩個月才兩千多耶」、「之前換掉14年的冷氣之後就大減一半的電費，先看看你家冷氣幾年了」、「有在洗冷氣嗎？真的不要覺得洗冷氣沒有差，真的差很多」、「一堆人幾十年都沒在洗冷氣，越吹越耗電而已」、「太扯，我吹24小時沒在關，兩個月才2400多。」

▲變頻冷氣品牌近幾年發展快速，且有許多新秀崛起，不過日本大金空調冷氣，老字號地位仍然不受影響。（圖/記者張勵德攝）
▲網友分享家中冷氣已經安裝變頻，但卻還是狂跳電費超過8000元，引爆網友熱議。（圖/記者張勵德攝）
一堆人中槍！保養冷氣、檢視冷氣年齡超重要

事實上，過去熊令家電老闆娘就拍影片表示，好的冷氣一台壽命不要吹超過10年，以前自己總是覺得還能吹就一直吹，但直到自己做冷氣，幫客戶換了年久的冷氣之後，才知道電費真的差很大！

「以之前一位客人把超過10年的冷氣換掉的經驗，一期電費8823元，換了之後隔年同期變成4152元」熊令家電老闆娘也說：「我把自己家老舊冷氣也換掉後，之前一期電費1萬1633元；換了之後隔年同期剩下5331元，整整差了一半以上，雖然冷氣沒有壞都還可以繼續吹，但實際上吹得不是回憶，而是錢啊！」

▲變頻冷氣使用時設定的溫度與風量模式，都與耗電量高低息息相關。（圖／記者徐銘穗攝）
▲一台變頻冷氣使用超過10年要特別注意，因為其很可能是造成電費持續上漲的主要原因之一哦！（圖／記者徐銘穗攝）

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