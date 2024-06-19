換變頻冷氣「電費仍8000元」！真實理由一堆人中槍：家電老闆認證
炎炎夏日到來，許多人應該都已經開啟冷氣爽吹，而現在因為講求節能，因此許多人都會安裝所謂變頻冷氣，但變頻冷氣真的有省到哪嗎？面對酷暑高溫，帳單寄來恐怕還是會有因素影響電費高低！就有網友分享，自己雖然家中是吹變頻冷氣，但是收到帳單卻高達8400餘元，讓他非常傻眼。對此，家電行老闆也分享其最大原因，表示一定要趕快檢視家中冷氣！
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「爆廢1公社」貼文指出「家裡已經是變頻冷氣，結果收到電費帳單還是8400多元，不是說變頻會很省嗎？怎麼一個月還是要4200多元，想問大家平均夏天的冷氣電費大概都是多少錢？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「你家是不是吹好幾十年的老冷氣啊！我家兩個月才兩千多耶」、「之前換掉14年的冷氣之後就大減一半的電費，先看看你家冷氣幾年了」、「有在洗冷氣嗎？真的不要覺得洗冷氣沒有差，真的差很多」、「一堆人幾十年都沒在洗冷氣，越吹越耗電而已」、「太扯，我吹24小時沒在關，兩個月才2400多。」
一堆人中槍！保養冷氣、檢視冷氣年齡超重要
事實上，過去熊令家電老闆娘就拍影片表示，好的冷氣一台壽命不要吹超過10年，以前自己總是覺得還能吹就一直吹，但直到自己做冷氣，幫客戶換了年久的冷氣之後，才知道電費真的差很大！
「以之前一位客人把超過10年的冷氣換掉的經驗，一期電費8823元，換了之後隔年同期變成4152元」熊令家電老闆娘也說：「我把自己家老舊冷氣也換掉後，之前一期電費1萬1633元；換了之後隔年同期剩下5331元，整整差了一半以上，雖然冷氣沒有壞都還可以繼續吹，但實際上吹得不是回憶，而是錢啊！」