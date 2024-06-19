廢不廢博愛座？衛福部擬擴大對象　主管機關交通部：尊重修正考量

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衛福部社家署署長簡慧娟今（19）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，《身心障礙者權益保障法》修正草案因為立法院委員屆期不續審，因此現在要重新進行流程送進立院，目前修法方向會蒐集各界意見，就條文內容加上配合CRPD身障者權益維護條文檢討，以及就委員還有民團關注議題檢視條文，循一般法制程序積極努力，時程尚無法確認。
而針對博愛座部分，簡慧娟說明，老弱婦孺的弱包含身體虛弱，但大家覺得要把有實際需要對象寫比較明確，除身心障礙，不只老弱孺，像是孕婦、實際需要者、小孩等都都要含納，還會蒐集意見，朝向「有其他實際需要者」修正。
衛福部長邱泰源今日受訪時表示，衛福部會在這一屆立法院繼續提出研議，並汲取各國經驗，讓博愛座符合設立的精神，但他也同步表示「廢除博愛座不會在選項裡面，也不會要求強制性讓座」，會持續蒐集各業意見，但目的事業主管機關為交通部，將會徵詢其意見。
交通部則稱，這屬於衛福部主管的《身心障礙者權益保障法》第53條規範，會尊重衛福部的考量，若開會也會配合討論。另配合身障法規範，交通部也訂有《大眾運輸工具無障礙設施設置辦法》，公路及汽車客運、鐵路未提供對號入座客車應設置供行動不便者優先乘坐的博愛座，且座位至車門或出入口之地板應平坦無障礙；在捷運部分，客車廂應設置供行動不便者優先乘坐的博愛座，若屆時身障法修正，子法也將配合修法。