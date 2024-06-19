國會改革最新民調跌破眼鏡！民進黨大老「預言成真」嘆：痛心

廢不廢博愛座？衛福部擬擴大對象　主管機關交通部：尊重修正考量

▲博愛座是否存廢掀起社會議論，捷運主管機關交通部稱尊重衛福部《身心障礙者權益保障法》修正的考量。（示意圖／NOWnews資料照）
▲博愛座是否存廢掀起社會議論，捷運主管機關交通部稱尊重衛福部《身心障礙者權益保障法》修正的考量。（示意圖／NOWnews資料照）

記者林莞茜／綜合報導

近期博愛座爭議頻傳，社會掀起「廢掉博愛座」聲量，衛福部預計修法將博愛座優先對象擴大明確定義，衛福部長邱泰源今（19）日受訪稱「不會廢除博愛座」，但仍會持續汲取各國經驗，而捷運主管機關交通部則表示「尊重衛福部《身心障礙者權益保障法》修正的考量」，也會積極配合參與衛福部開會討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《身心障礙者權益保障法》第53條第3項規定，大眾運輸工具應規劃設置便於各類身心障礙者行動與使用之無障礙設施及設備。未提供對號座之大眾運輸工具應設置供身心障礙者及老弱婦孺優先乘坐之博愛座，其比率不低於總座位數百分之十五，座位應設於鄰近車門、艙門或出入口處，至車門、艙門或出入口間之地板應平坦無障礙，並視需要標示或播放提醒禮讓座位之警語。

衛福部社家署署長簡慧娟今（19）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，《身心障礙者權益保障法》修正草案因為立法院委員屆期不續審，因此現在要重新進行流程送進立院，目前修法方向會蒐集各界意見，就條文內容加上配合CRPD身障者權益維護條文檢討，以及就委員還有民團關注議題檢視條文，循一般法制程序積極努力，時程尚無法確認。

而針對博愛座部分，簡慧娟說明，老弱婦孺的弱包含身體虛弱，但大家覺得要把有實際需要對象寫比較明確，除身心障礙，不只老弱孺，像是孕婦、實際需要者、小孩等都都要含納，還會蒐集意見，朝向「有其他實際需要者」修正。

衛福部長邱泰源今日受訪時表示，衛福部會在這一屆立法院繼續提出研議，並汲取各國經驗，讓博愛座符合設立的精神，但他也同步表示「廢除博愛座不會在選項裡面，也不會要求強制性讓座」，會持續蒐集各業意見，但目的事業主管機關為交通部，將會徵詢其意見。

交通部則稱，這屬於衛福部主管的《身心障礙者權益保障法》第53條規範，會尊重衛福部的考量，若開會也會配合討論。另配合身障法規範，交通部也訂有《大眾運輸工具無障礙設施設置辦法》，公路及汽車客運、鐵路未提供對號入座客車應設置供行動不便者優先乘坐的博愛座，且座位至車門或出入口之地板應平坦無障礙；在捷運部分，客車廂應設置供行動不便者優先乘坐的博愛座，若屆時身障法修正，子法也將配合修法。

博愛座紛爭變「博擊座」！曾玟學籲改名優先座：清楚註明需求族群

博愛座存廢掀爭議！邱泰源發聲了　參考各國擬修法擴大使用對象

博愛座爭議頻傳！衛福部擬擴大對象　有實際需要者也可坐

台灣博愛座的起源　設立目的是為了紀念「已故前總統」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代