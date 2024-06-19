《薩爾達傳說：智慧的再現》9月開賣！這次終於輪到公主當主角
任天堂《薩爾達傳說》系列遊戲廣受全球玩家歡迎，任天堂昨（18）日宣布好消息，《薩爾達傳說》系列最新作《薩爾達傳說：智慧的再現》將在今年9月26日發售，特別的是，這次遊戲的主角是薩爾達公主本人，公主不再等待前幾作的主角林克來拯救，而是要靠自己來拯救世界。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，《薩爾達傳說：智慧的再現》將在Switch主機上發布，《薩爾達傳說》系列過去玩家多是扮演勇者林克，為了拯救薩爾達公主而踏上冒險之旅，但這次情況不同了，林克因神秘事件消失，玩家將扮演薩爾達公主，試圖憑己之力來讓世界免於遭受毀滅。
薩爾達公主將與神秘妖精「托力（Tri）」合作，透過魔法力量創造「迴聲」，「迴聲」可以複製並重現環境中的各種物品，藉此讓玩家發揮創意，用各種不同且專屬於自己的方法來打敗敵人，至於更詳細的遊戲情報與資訊，則要等到之後再陸續揭曉。
去年推出的《薩爾達傳說：王國之淚》大受好評，根據金氏世界紀錄資料，《王國之淚》發售後僅3天就售出超過1000萬套，比2018年《任天堂明星大亂鬥特別版》花了24天售出1208萬套的速度還要快得多，《王國之淚》不僅是薩爾達系列中最暢銷的作品，也登上任天堂家族中的最速銷售王位，讓玩家不禁更加期待在《王國之淚》之後的新作《智慧的再現》能夠帶來怎樣的驚喜。