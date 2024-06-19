柯基賽跑超精彩！「40隻小短腿」狂奔 牠3度奪冠：叫我藍寶基尼
誰說腿短就跑不快！日前美國舉辦了「2024年冬季柯基犬全國錦標賽」，聚集了10隻冠軍等級的短腿柯基跑者，40隻小短腿同時開始狂奔，本場賽事戰況更是異常激烈，中途還出現了「擦撞」事故，冠軍還已經是第3次奪得冠軍，說牠是「藍寶『基』尼」一點都不為過。
記者潘毅／綜合報導
在美國，每年都會舉辦柯基犬賽跑賽事，而今年度最大的盛事，就是在知名賽馬場「聖安妮塔公園」（Santa Anita Park）舉辦的「2024年冬季柯基犬全國錦標賽」，賽事聚集了10隻曾經在各層級柯基賽跑奪下第一名的冠軍們，強強對決，要來角逐年度王者頭銜。
本次賽事最受關注的，就是曾兩度奪冠的短腿跑車「阿洛」（Arlo），另一位受到關注的則是去年衛冕冠軍EMT，近況頗佳的她在近期5場賽事中奪得4次第一，而其他的柯基們，也都是冠軍級別的選手。賽事即將開跑前，柯基選手們也進入如同賽馬閘門一樣的起始點，等待槍響之後將全身力量一次爆發，拚第一個通過終點線。
比賽槍響之後，7、8號柯基因為跑的太近發生擦撞，兩隻選手甚至還因此在賽道中央扭打起來，最終落得第8、9名次。至於王者「阿洛」則是一起跑就掌握了最好節奏，一路直直向前衝，掌握領先之後就沒讓其他選手有任何機會反超，只花了4秒就跑到終點。
到了受訪環節，主人也表示，阿洛今年已經要8歲了，但他依舊熱愛跑步，平時訓練也相當充分，因此才能順利奪冠，最終阿洛就在全場的歡呼聲之下，收下了屬於自己的第三座冠軍獎盃。