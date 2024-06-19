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台積電創981元新天價！Joeman「從套牢到賺翻」：一路從胖買到瘦

▲「護國神山」台積電(2330)終場收在981元，大漲38元。這個好消息，也讓曾被台積電套牢的Joeman開心發文。（圖／翻攝自Joeman臉書）
▲「護國神山」台積電(2330)終場收在981元，大漲38元。這個好消息，也讓曾被台積電套牢的Joeman開心發文。（圖／翻攝自Joeman臉書）

記者潘毅／綜合報導

「護國神山」台積電(2330)在今（19）日盤中一度創下984元天價，終場收在981元，大漲38元。這個好消息，也讓曾被台積電套牢的百萬YouTuber Joeman開心發文，分享「一路從胖買到瘦」的心路歷程。

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▲Joeman時常在YouTube開箱房地產、3C產品及美食評鑑。（圖／翻攝自Joeman臉書）
▲Joeman去年底受到呼麻風波影響，形象大受創。（圖／翻攝自Joeman臉書）
Joeman惹上「大麻」煩！變賣一堆資產「仍死守台積電」

Joeman從2022年時，曾以640元買進台積電股票，結果他慘遭套牢，還在影片中找了老師算命，後來台積電一度跌到385元，不過Joema最終仍沒有選擇賣出。

到了2023年時，Joeman陷入「大麻」風波，讓他形象大受傷害，甚至當時他剛好購入一間店面，銀行卻突然反悔不願意貸款，讓他只好在一周內湊出2600萬元，最終他變賣了一堆東西，連全部台股都賣光了，「但仍死守台積電股票」。

▲Joeman自封「台積電純愛戰士」，笑稱自己一路從胖買到瘦。（圖／翻攝Joeman臉書）
▲Joeman自封「台積電純愛戰士」，笑稱自己一路從胖買到瘦。（圖／翻攝Joeman臉書）
Joeman自封「台積電純愛戰士」！一路從胖買到瘦

直到今天，台積電股價再度創下歷史新高，也讓Joeman相當欣慰，忍不住在臉書上分享這２年多來，從「套牢」到「賺翻」的心路歷程，因為2022年5月，Joeman曾推測股價上看到800-1000元，不料當年6月，就慘遭套牢。到了同年7月，他仍堅持看法「500塊價格實在是低估(台積電)了」。

2024年5月，Joeman依舊看好台積電，更表示「工作是為了買更多台積電」，並自封是「台積電純愛戰士」，更笑稱自己身材一路從胖買到瘦。貼文曝光後，也引發網友熱議，「還好當時沒賣 XD」、「台積電真的長期持有才是王道」、「勵志的故事；百萬網紅Cheap也在留言處笑稱「上次看到一個新聞，九妹說嘎不過來，把台積電以外的股票全賣了～就知道是真愛惹」。

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