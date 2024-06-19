張育成創中職最高薪紀錄！富邦開史上最大約　合約總值近8000萬

活塞戰績爛爆！教頭Williams執教一年被開除　爽拿6年7850萬大約

▲Monty Williams成為活塞教練，簽下了史上最高薪的教練合約，但球隊本季卻苦吞28連敗戰績東區墊底，季後馬上被開除。（圖／美聯社／達志影像）
▲Monty Williams成為活塞教練，簽下了史上最高薪的教練合約，但球隊本季卻苦吞28連敗戰績東區墊底，季後馬上被開除。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

根據《ESPN》權威記者「沃神」Adrian Wojnarowski報導，底特律活塞隊在經歷災難性的賽季後，活塞球團宣布開除總教練Monty Williams，儘管他的合約還剩餘5年和6500萬美元，但活塞將支付剩餘薪水，而新任總裁Trajan Langdon也將開始尋找新任總教練。

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Williams簽教練史上最大合約　執教活塞首季成績慘澹　

Williams在底特律的第一個賽季以悲劇收場，整季活塞僅贏得14場比賽，在東區排名墊底，同時活塞還創下28連敗難堪紀錄，直到去年12月下旬才終止連敗。Williams在執掌活塞兵符前，在鳳凰城太陽執教4年，並在紐奧良鵜鶘待了5年，目前他的合約還剩餘5年6500萬美元。

活塞隊在上個月聘請了Trajan Langdon為新任總裁，由球隊老闆Tom Gores做出最終決定。Williams的前任總教練Dwane Casey在2022-23賽季結束後卸任並轉入管理層，於是總經理Troy Weaver找來Williams執掌兵符，並開出6年7850萬美元合約，外加2年球隊選擇權，總值超過1億美元，寫是NBA史上最大的教練合約。

活塞連續4年獲得樂透選秀籤，其中最重要的是2021年選秀狀元Cade Cunningham。此外，底特律還選進Killian Hayes（2020年第7順位）、Jaden Ivey（2022年第5順位）和Ausar Thompson（2023年第5順位）。

活塞前一次在季後賽贏球已經是2008年，而上一次打進季後賽則是2019年。Williams在這樣一個艱難的賽季後被解雇，這無疑是活塞隊的一個重大決定，未來如何重建和提升，將是管理層及新任教頭所要面對的挑戰。

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