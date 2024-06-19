活塞戰績爛爆！教頭Williams執教一年被開除　爽拿6年7850萬大約

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Williams在底特律的第一個賽季以悲劇收場，整季活塞僅贏得14場比賽，在東區排名墊底，同時活塞還創下28連敗難堪紀錄，直到去年12月下旬才終止連敗。Williams在執掌活塞兵符前，在鳳凰城太陽執教4年，並在紐奧良鵜鶘待了5年，目前他的合約還剩餘5年6500萬美元。
活塞隊在上個月聘請了Trajan Langdon為新任總裁，由球隊老闆Tom Gores做出最終決定。Williams的前任總教練Dwane Casey在2022-23賽季結束後卸任並轉入管理層，於是總經理Troy Weaver找來Williams執掌兵符，並開出6年7850萬美元合約，外加2年球隊選擇權，總值超過1億美元，寫是NBA史上最大的教練合約。
活塞連續4年獲得樂透選秀籤，其中最重要的是2021年選秀狀元Cade Cunningham。此外，底特律還選進Killian Hayes（2020年第7順位）、Jaden Ivey（2022年第5順位）和Ausar Thompson（2023年第5順位）。
活塞前一次在季後賽贏球已經是2008年，而上一次打進季後賽則是2019年。Williams在這樣一個艱難的賽季後被解雇，這無疑是活塞隊的一個重大決定，未來如何重建和提升，將是管理層及新任教頭所要面對的挑戰。