NBA／溜馬續留奪冠核心Pascal Siakam！端出一紙逾63億大合約
2023-24球季隨著塞爾提克拿下史上最多18冠後畫下句點。休季期間球星動向成為焦點。根據美國媒體《ESPN》報導，溜馬將與球星Pascal Siakam簽下一紙4年1.895億美元(約63.39億台幣)的頂薪合約，Siakam也成為球隊的核心球員。
記者廖聿偉/綜合報導
溜馬上季自2019-20球季後首度重返季後賽，且一路殺進了東區決賽才敗給塞爾提克，堪稱近年表現最好的球季，而球團也打算續留主力陣容，率先端出大合約給Pascal Siakam。
30歲的Pascal Siakam上季季中從暴龍轉戰至溜馬，而暴龍在此筆交易中得到了Bruce Brown、Jordan Nwora和三個首輪選秀權。
其實此消息並不意外，因為日前美國媒體就已經放出消息指出，溜馬將重新簽下Pascal Siakam，而這也是球團今夏的首要任務。
Siakam成為溜馬的未來核心
根據NBA資深記者Wojnarowski的報導中指出，Siakam對於續留溜馬感到興奮，且雙方已達成共識。
Siakam在上季季中轉戰溜馬後繳出優質成績單，場均得到21.3分、7.8籃板和3.7助攻，投籃命中率為54.9%，三分命中率為38.6%。
Siakam在季後賽中表現同樣出色，場均得到21.6分、7.5籃板和3.8次助攻，投籃命中率為54.1%。