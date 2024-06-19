各國博愛座文化不相同！日韓讓座差異大　歐美習慣一次看

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台灣的博愛座起源可追溯至1976年，當時台北市公車業者為紀念總統蔣中正逝世週年，在各線公車普設「博愛座」，強調希望市民能發揮蔣中正「仁慈博愛精神」，主動讓座給老弱婦孺；至於讓座文化，則早一年於1975年，由當時時任行政院長蔣經國開砲，點名台北市的學子在公車上不肯讓座給老弱婦孺，反映道德的低落。
現則根據《身心障礙者權益保障法》規定，未提供對號座大眾運輸工具應設博愛座，比率不低於總座位數15%。
日本
日本包含公車和電車、地鐵等大眾運輸工具，也會設置「優先席」，上頭有各式符號，包含拄著拐杖的老人、孕婦、抱著年幼孩童者，以及行動不便的人士，或是身體不適者。
然而，日本並沒有絕對的讓座文化，即使是優先座，一般民眾仍會選擇直接坐下，沒有任何猶豫，縱使同個車廂有年長者，也不見得會讓座，原因大致可分為通勤時間較長又擁擠，身體感受疲憊；且日本民眾擅揣摩心態，擔憂讓座可能反對於長者有所失禮。
韓國
韓國地鐵車廂內設有一定比例的博愛座，同樣會用不同顏色做區分，但這些座位宛如「隱形結界」，即使車上擠滿人，年輕民眾也不會隨便坐下，除偶有外國旅客會坐在上面，大多數時間只有長者會在此坐下；亦有部分車廂會設置孕婦專用席。
美國
美國的大眾運輸巴士上設有專屬身障人士的座位，若有身障人士上車，司機可要求一般民眾更換座位。若有身體不適等隱性需求的乘客，上車時應主動告知司機
關於讓座文化，美國長者並不會主動要求他人讓位，一般人若是先起身讓座，也可能讓自認健康的長者心理不平。
法國
法國巴黎地鐵車廂同樣設有優先座位，但對於讓座仍採取較為開放自由的態度，而在巴黎地鐵，這些優先座位，又可依順序來坐，包含戰損榮民、盲人、身體有障害的人士、孕婦、抱著孩童的人士、站立有困難者、75歲以上長輩。
與大多數歐洲國家相同，若擅自讓座長者，同樣可能會被長輩連忙制止。
英國
倫敦大眾運輸設置優先席，圖案標示包含孕婦、拄著拐杖的人士、抱著嬰孩的婦女，同時在公告上多會補充說明，強調座位是給任何有需要的使用者，並非所有人的障礙都是外顯的。
英國也無迴避優先座位的文化，大多數人進入車廂多半有位置就會選擇坐下。