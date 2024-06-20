快訊／孫鵬住家遭檢方搜索「查扣火藥」！孫安佐當場被帶回警局

孫安佐案時間軸曝光！孫鵬為兒忙一天　粉絲湧入狄鶯臉書幫加油

▲孫安佐因涉及《槍砲彈藥刀械管制條例》被逮補，父親孫鵬陪著處理一整天，案件辦理時間軸曝光，狄鶯臉書也收到許多粉絲加油打氣。（圖／攝影中心）
▲孫安佐因涉及《槍砲彈藥刀械管制條例》被逮補，父親孫鵬陪著處理一整天，案件辦理時間軸曝光，狄鶯臉書也收到許多粉絲加油打氣。（圖／攝影中心）

記者李欣容／台北報導

藝人孫鵬和狄鶯的兒子孫安佐日前與經紀人朱翊銘因攜帶瓦斯火槍上街，引來警方關注，昨（19）日兩人被北市刑大、信義分局逮捕，晚間10點左右，孫安佐以30萬交保，孫鵬表示一切依法辦理，孫安佐走出北檢時，比出日本動漫《咒術迴戰》角色五條悟的「領域展開」手勢，反而是老爸孫鵬滿臉倦容，帶著30萬替兒子辦交保，狄鶯則在臉書引用長文曝心情，不少粉絲湧入替她加油。

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昨上午9時許北市刑大兵分二路，前往孫安佐北投住處與朱姓經紀人住處展開搜索，並在孫安佐家中搜出火藥、刀械，將進一步釐清是否為違禁物品；據了解，檢警執行搜索行動時，孫安佐父母孫鵬、狄鶯都在家，並由孫鵬陪同兒子前往台北市刑大接受訊問，全案朝《槍砲彈藥刀械管制條例》方向偵辦。

▲孫安佐30萬交保比出《咒術迴戰》經典手勢。（圖／NOWnews攝影中心）
▲孫安佐30萬交保比出《咒術迴戰》經典手勢。（圖／NOWnews攝影中心）
直到下午5時朱翊銘在IG發文表示，他和孫安佐的手機都被扣押，緊接著孫安佐被移送台北地檢署時，頭戴鴨舌帽、墨鏡，身穿紅褲、無袖上衣，面對媒體一言不發，父親孫鵬則雙手合十，表示完全配合調查。

晚間10時，孫安佐以30萬交保，步出北檢時，還比出日本動漫《咒術迴戰》角色五條悟的「領域展開」手勢，大搖大擺地走出法警室，看起來心情並未受影響，孫鵬則無奈拿著30萬幫兒子辦交保，被問到細節，孫鵬雖看起來心力憔悴，仍對媒體表示，「謝謝大家，辛苦了，有機會再跟大家報告。」隨即帶兒子離開。期間狄鶯都未接電話，僅在臉書發文，「若是獅子，何須炫耀」，暗喻一切低調最好，無須多做解釋，許多人看了也在留言處替她加油打氣。

▲孫鵬無奈替兒交保。（圖／攝影中心）
▲孫鵬無奈替兒交保。（圖／攝影中心）
本月16日，孫安佐和朱姓經紀人攜帶瓦斯火槍現身信義區，警方事前掌握訊息後全程監控，雖然兩人在現場並未展示、點火，但仍然需調查是否涉及不法，以及瓦斯槍是否有殺傷力；朱男於18日獨自前往三張犁派出所應訊，訊後他表示，火槍沒有插上瓦斯罐，即使扣動扳機火也不會點燃，兩人也正在研發冷兵器和新型火槍，計劃於8月底舉辦一場名為「拯救世界」的慈善活動，屆時會展示這些武器。

據悉，原先警方表示，未找到該把瓦斯火槍，不排除發動第二波搜索行動；隨後檢警更新，已在孫家查扣瓦斯火槍、匕首以及一包疑似火藥的黑色粉末，相關證物目前已送驗。警方也指出，孫安佐家中至少收藏5把用於生存遊戲用狙擊長槍，該批槍枝並未違法，因此並未查扣。

▲孫鵬一整天陪著孫安佐奔波。（圖／攝影中心）
▲孫鵬一整天陪著孫安佐奔波。（圖／攝影中心）

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