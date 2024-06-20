孫安佐案時間軸曝光！孫鵬為兒忙一天　粉絲湧入狄鶯臉書幫加油

我是廣告 請繼續往下閱讀
直到下午5時朱翊銘在IG發文表示，他和孫安佐的手機都被扣押，緊接著孫安佐被移送台北地檢署時，頭戴鴨舌帽、墨鏡，身穿紅褲、無袖上衣，面對媒體一言不發，父親孫鵬則雙手合十，表示完全配合調查。
晚間10時，孫安佐以30萬交保，步出北檢時，還比出日本動漫《咒術迴戰》角色五條悟的「領域展開」手勢，大搖大擺地走出法警室，看起來心情並未受影響，孫鵬則無奈拿著30萬幫兒子辦交保，被問到細節，孫鵬雖看起來心力憔悴，仍對媒體表示，「謝謝大家，辛苦了，有機會再跟大家報告。」隨即帶兒子離開。期間狄鶯都未接電話，僅在臉書發文，「若是獅子，何須炫耀」，暗喻一切低調最好，無須多做解釋，許多人看了也在留言處替她加油打氣。
本月16日，孫安佐和朱姓經紀人攜帶瓦斯火槍現身信義區，警方事前掌握訊息後全程監控，雖然兩人在現場並未展示、點火，但仍然需調查是否涉及不法，以及瓦斯槍是否有殺傷力；朱男於18日獨自前往三張犁派出所應訊，訊後他表示，火槍沒有插上瓦斯罐，即使扣動扳機火也不會點燃，兩人也正在研發冷兵器和新型火槍，計劃於8月底舉辦一場名為「拯救世界」的慈善活動，屆時會展示這些武器。
據悉，原先警方表示，未找到該把瓦斯火槍，不排除發動第二波搜索行動；隨後檢警更新，已在孫家查扣瓦斯火槍、匕首以及一包疑似火藥的黑色粉末，相關證物目前已送驗。警方也指出，孫安佐家中至少收藏5把用於生存遊戲用狙擊長槍，該批槍枝並未違法，因此並未查扣。