長榮航空捐「百萬行動早療車」　送暖慢飛家庭

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長榮航空總經理孫嘉明表示，「長榮航空很敬佩家扶基金會、伊甸基金會持續為慢飛天使付出，在台灣及離島地區努力推動早療觀念與服務，我們相信企業的協助能夠使他們在推動的過程更為順暢，因此長榮航空也以實際行動支持，捐贈早療服務迫切需求的交通工具，讓身在第一線服務的社工能夠有更充裕的資源，服務台灣、離島等地的慢飛天使，很高興從內部同仁的反饋中，發現大家都十分支持公司舉辦的公益活動，與公司齊心攜手為兒童健康與福祉而努力。」
家扶基金會執行長周大堯指出，近期衛福部公布2023年疑似發展遲緩兒童通報數增加到3.4萬人，較十年前成長8成，因此需求也與日俱增。家扶基金會投入早療服務超過30年，近年更致力於對發展遲緩預防、拓展至偏遠地區、甚至延伸至小學等，為兒少需求提供整合與延續的服務，感謝長榮航空看到慢飛天使的需要，連續兩年舉辦「讓我伴你飛」活動，去年長榮航空及員工匯聚了超過 130 萬的善款，今年的愛心又更加豐沛了，「謝謝你們投身公益的行動力也充分落實社會企業責任」。
伊甸基金會董事長陳宇昭分享，「伊甸基金會早療服務開展至今，已經邁向30個年頭，「我們看見在偏鄉離島地區早療家庭的需求。相繼在澎湖、小琉球以及馬祖提供服務據點，讓孩子不再因為昂貴的交通成本、不穩定的療育資源，犧牲了長大的機會。非常感謝長榮航空陪伴慢飛天使長大，讓孩子們更有勇氣來面對未來的種種關卡，同時成為我們更堅強、穩定的後盾。」
長榮航空說明，「讓我伴你飛」是長榮航空由內而外積極倡議兒童早療的實際作為，未來長榮航空也將持續與同仁，用行動陪伴慢飛天使，傳遞溫暖與關懷，更期待拋磚引玉，呼籲社會各界重視發展遲緩孩童的需求一起伴飛，讓這群可愛的「慢飛天使」們展望不一樣的未來。