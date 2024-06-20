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長榮航空捐「百萬行動早療車」　送暖慢飛家庭

▲長榮航空宣布，捐贈一台幼兒交通車、一台早療服務車以及四台機車予兩家基金會。（圖／長榮航空提供）
▲長榮航空宣布，捐贈一台幼兒交通車、一台早療服務車以及四台機車予兩家基金會。（圖／長榮航空提供）

記者許若茵／台北報導

長榮航空響應聯合國SDGs關注兒童生存及發展權，2023年正式啟動「讓我伴你飛」兒童早期療育關注支持計劃，今年更進一步擴大舉辦，長榮航空宣布，捐贈一台幼兒交通車、一台早療服務車以及四台機車予兩家基金會，捐贈金額達300萬元，讓社工和職能治療師能夠深入鄉鎮各個角落，服務需要接受早期療育的孩子，引領孩子展翅高飛。

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2024年長榮航空「讓我伴你飛」兒童早期療育關注支持計劃，自4月開始在企業內部發起募款活動，更結合長榮航空轄下系統公司，包含長汎假期、長榮空運倉儲、長榮空廚、長榮航勤、長榮航太及立榮航空的力量，一起傳達溫暖與愛心。除了舉辦早療互動講座，也邀請同仁齊心為「慢飛天使」募集愛心並進行禮物包裝，對外則以社工視角拍攝兩支紀錄片，帶領社會大眾深入台灣鄉鎮角落及離島，一起關注偏鄉早療的現況，此外在5月10日更邀請25組慢飛家庭來到長榮航空園區，參加『飛行參訪日』活動，為慢飛天使們舉辦一場別開生面的親子活動。

長榮航空總經理孫嘉明表示，「長榮航空很敬佩家扶基金會、伊甸基金會持續為慢飛天使付出，在台灣及離島地區努力推動早療觀念與服務，我們相信企業的協助能夠使他們在推動的過程更為順暢，因此長榮航空也以實際行動支持，捐贈早療服務迫切需求的交通工具，讓身在第一線服務的社工能夠有更充裕的資源，服務台灣、離島等地的慢飛天使，很高興從內部同仁的反饋中，發現大家都十分支持公司舉辦的公益活動，與公司齊心攜手為兒童健康與福祉而努力。」

家扶基金會執行長周大堯指出，近期衛福部公布2023年疑似發展遲緩兒童通報數增加到3.4萬人，較十年前成長8成，因此需求也與日俱增。家扶基金會投入早療服務超過30年，近年更致力於對發展遲緩預防、拓展至偏遠地區、甚至延伸至小學等，為兒少需求提供整合與延續的服務，感謝長榮航空看到慢飛天使的需要，連續兩年舉辦「讓我伴你飛」活動，去年長榮航空及員工匯聚了超過 130 萬的善款，今年的愛心又更加豐沛了，「謝謝你們投身公益的行動力也充分落實社會企業責任」。

伊甸基金會董事長陳宇昭分享，「伊甸基金會早療服務開展至今，已經邁向30個年頭，「我們看見在偏鄉離島地區早療家庭的需求。相繼在澎湖、小琉球以及馬祖提供服務據點，讓孩子不再因為昂貴的交通成本、不穩定的療育資源，犧牲了長大的機會。非常感謝長榮航空陪伴慢飛天使長大，讓孩子們更有勇氣來面對未來的種種關卡，同時成為我們更堅強、穩定的後盾。」

長榮航空說明，「讓我伴你飛」是長榮航空由內而外積極倡議兒童早療的實際作為，未來長榮航空也將持續與同仁，用行動陪伴慢飛天使，傳遞溫暖與關懷，更期待拋磚引玉，呼籲社會各界重視發展遲緩孩童的需求一起伴飛，讓這群可愛的「慢飛天使」們展望不一樣的未來。

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