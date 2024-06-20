AI太夯！韓媒：輝達吸收全球晶片人才 三星也從台積電挖近200人
AI浪潮來襲，不只晶片，AI相關人才也十分搶手，有韓媒報導稱，全球各大科技企業，正展開一場以輝達為中心的「人力爭奪戰」。韓國三星電子被輝達吸走約515人，但三星也從英特爾、美光、台積電挖走大量的人才。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
輝達除了擠下微軟、榮登全球市值第一，身為執行長的黃仁勳一天身價就增加逾40億美元（約新台幣1300億元），在全球富豪排行榜升至第11名。根據韓媒《朝鮮日報》報導，輝達正在吸收包括韓國在內的全球晶片核心人才，以招聘平台「領英」（LinkedIn）的數據分析為例，輝達的員工中，有515人來自三星電子，在三星電子的晶片事業部門，輝達出身的占比僅有0.4%，而在輝達，三星電子出身的占比則達到1.7%。
但除了輝達以外，報導聲稱，三星電子在與其他晶片企業的人力競爭中，都佔了優勢，從英特爾、美光、台灣TSMC挖走了大量的人才。目前，英特爾員工中有848人出自三星電子，但在三星電子的員工中，卻有1138人出自英特爾。美光的部分，員工有205人出自三星電子，三星電子則有307人出自美光。最後，出自台積電的三星電子員工數為195人，也比台積電的24人出自三星還多。
相較之下，SK海力士的人才流失更為嚴重，無論是輝達、美光還是台積電，跳槽到SK海力士的人數，都遠比從SK海力士跳槽到其他地方的人少。
報導提到，韓國業界人士透露，最近韓國的晶片相關企業，針對HBM等高性能儲存器人才的招聘工作，一直在積極進行，國內晶片碩博級人才的應聘也在增加。不過，產學界培養出的晶片人才，貌似正從國內企業流向海外企業。