士電配發現金股利3元　積極拓展海外市場、產業樂觀看到2030年

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士電去年EPS攀升至4.51元，全面改寫歷史新高，昨日股東會通過每股配發現金股利3元，是歷年股利配發最佳的一年，股息配發率66.52％，以昨日收盤價282.5元來計算，殖利率為1%。
董事長許育在瑞致股東報告書提到2024年經營方針，首先因應「淨零碳排」之國際趨勢，積極掌握能源轉型商機，推廣『綠巨能』品牌產品，搶攻綠電、儲電及節電等市場商機。
能源轉型下，對電力設備、統包工程等需求擴大。許育瑞指出，將全力爭取綠能、交通及公共工程、台電強化電網韌性建設計畫等，包括風、光、儲之工程統包、錶後 BESS 之小統包工程及交通、公共、台電相關之工程統包皆是可爭取的訂單。
海外市場上，聚焦核心優勢之戰略產品，以選擇與集中之戰略思維，深化戰略產品之拓展，並強化核心戰略產品之資源投入，積極拓展外銷市場，包括北美、歐洲、中東、東南亞，另，鞏固日系夥伴關係並結合國內策略夥伴，強化競爭優勢。
此外，針對AI新科技爆發，重電業者搶攻商機，士電表示，除了持續供應CoWoS半導體先進封裝設備用器材外，已打進AI伺服器液冷散熱系統設備用器材，並送給北美客戶做認證中，預期明年下半就可以貢獻營收。另外，在海外市場上，電力設備需求仍大，會評估是否在美國設立重電廠。
產能方面，執行副總經理董濟仁指出，新竹湖口廠可因應超高壓型變壓器產品製造，變壓器產線預計明年第1季完工，明年第2季投產，配電級變壓器擴產預估明年年底完工，屆時整體變壓器產能可擴增至3到4成以上。由於擴廠強勁，今明兩年的資本支出合計逾20億元。
展望未來，士電表示，看好台灣、北美、東南亞國家都推動強韌電網，加上未來AI所帶來的電力設備需求，今年的成長力道以重電事業為主，力拚每季營運皆較去年同期成長，全年營收、獲利努力再創新高，整體來說，到2030年之前，重電事業群營運都可樂觀看待。