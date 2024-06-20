南海衝突升溫！中國海警揮斧、打砸畫面曝 菲律賓怒斥：根本海盜
中國與菲律賓的南海主權衝突持續升溫，菲律賓軍方指控中國海警，17日非法登上菲律賓船隻，造成多人受傷，更有一人重傷斷指；對此北京則反駁稱，中國海警是依法對非法闖入南沙群島仁愛礁鄰近海域的菲律賓船隻，採取「管制措施」，還高調公開「4船包圍1菲律賓小艇」的詭異畫面。菲律賓軍方也公布當天中國海警「手持斧頭」，以及菲船遭打砸破壞的照片，怒斥對方與強盜無異。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
據菲律賓官員說法，當天菲國海軍充氣船前往仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）執行補給任務，遭到中國海警乘坐多艘汽艇衝撞，隨後更登上菲國船隻，用斧頭、刀和榔頭等物加以破壞。菲律賓安全官員更透露，這些中國海警還奪走了8枝裝在箱子裡的M4步槍、導航設備和其他補給品。
對於菲律賓的指控，中國外交部發言人林劍，19日在例行記者會上聲稱，菲律賓不顧中方勸阻、執意侵闖中國南沙群島仁愛礁，是造成這次事態的「直接原因」，中國海警現場採取的執法措施是專業克制的，旨在攔阻菲方船隻非法運補，並沒有對菲方人員「直接採取措施」。
林劍反控菲律賓，一再聲稱運補的是「生活物資」，實際上卻一直在偷運建築材料甚至武器彈藥，企圖長期侵占仁愛礁，中方敦促菲方立即停止侵權挑釁行徑，也會繼續依法堅決維護自身主權權益。
菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner）則要求中國，歸還搶走的步槍、裝備，直言中國海警的行為與「海盜」無異，必須賠償對菲國造成的損失。