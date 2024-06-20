讀賣巨人將簽下黃錦豪！台灣出身史上第12人　最快能飆出146公里

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從王貞治過去曾來台春訓，並且拿著中華民國護照，再到呂明賜、姜建銘、林羿豪、廖任磊、陽岱鋼等人，讀賣巨人也對台灣市場很有興趣。甚至今年也在大巨蛋進行75週年來首度的海外比賽。相當重視台灣。
黃錦豪主要是打鋁棒組，他在台東出生，主要是打過鹿野國小、豐田少棒，以及就讀卑南國中，高中就讀名校平鎮高中，今年平鎮已經有3位球員旅外。
報導指出，美職球隊也對黃錦豪相當關注，巨人隊正以育成選手合約的方向進行，期望他在未來成為王牌左投的候選人。
《體育報知》指出，黃錦豪是未來之星，擁有潛力。身高184公分，體型修長，能投出約145公里的速球，以及曲球和變速球等。他從中學時期開始，就已在台灣各大比賽中嶄露頭角，並在平鎮高中持續成長。
自2006年，來自西苑中學的投手林羿豪以育成選手身份加入巨人隊，並升上一軍，如果黃錦豪加入，他將自林羿豪、李昱鴻等，自育成再度加入巨人隊的台灣球員。
黃錦豪小檔案：
出生日期：2005年12月04日
身高體重：184公分 75公斤
投打習慣：左投左打
守備位置：投手、外野手
最快球速：146 km/h
出生地點：中華民國臺灣省台東縣
所屬族裔：阿美族
親屬關係：黃義傑、黃銘恩、黃品澤的胞兄
經歷：
台東縣鹿野國小少棒隊
台東縣豐田國小少棒隊
台東縣卑南國中青少棒隊
桃園市平鎮高中青棒隊
以上資料參考：台灣棒球維基館