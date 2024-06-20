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讀賣巨人將簽下黃錦豪！台灣出身史上第12人　最快能飆出146公里

▲讀賣巨人展現決心，簽下平鎮高中左投黃錦豪，並且以育成選手合約簽下，期待他成為未來王牌。（圖／取自黃錦豪臉書）
▲讀賣巨人展現決心，簽下平鎮高中左投黃錦豪，並且以育成選手合約簽下，期待他成為未來王牌。（圖／取自黃錦豪臉書）

記者吳政紘/綜合報導

日職讀賣巨人隊今（20)日簽下台灣好手黃錦豪，根據日本媒體《體育報知》報導，黃錦豪將簽下育成合約，擁有最快146公里直球，還有變速球等武器，身高184公分，體型很好，被期待為未來的王牌，而巨人隊已經多次到場觀察到他的投球，終於在跟美職球隊爭奪戰中勝出簽約。今年高中生有不少球員選擇旅外，林維恩簽約運動家，加上柯敬賢也簽約洛杉磯道奇隊，黃錦豪則是被巨人隊看上，而去年孫易磊在U18中華隊表現優異，最終火腿隊出手搶人，也是巨人隊簽新球員的原因之一，黃錦豪將會是讀賣巨人史上第12位台灣出身的球員（含王貞治）。

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史上第12位台灣球員　讀賣巨人跟台灣有深厚情感

從王貞治過去曾來台春訓，並且拿著中華民國護照，再到呂明賜、姜建銘、林羿豪、廖任磊、陽岱鋼等人，讀賣巨人也對台灣市場很有興趣。甚至今年也在大巨蛋進行75週年來首度的海外比賽。相當重視台灣。

黃錦豪主要是打鋁棒組，他在台東出生，主要是打過鹿野國小、豐田少棒，以及就讀卑南國中，高中就讀名校平鎮高中，今年平鎮已經有3位球員旅外。

報導指出，美職球隊也對黃錦豪相當關注，巨人隊正以育成選手合約的方向進行，期望他在未來成為王牌左投的候選人。

《體育報知》指出，黃錦豪是未來之星，擁有潛力。身高184公分，體型修長，能投出約145公里的速球，以及曲球和變速球等。他從中學時期開始，就已在台灣各大比賽中嶄露頭角，並在平鎮高中持續成長。

自2006年，來自西苑中學的投手林羿豪以育成選手身份加入巨人隊，並升上一軍，如果黃錦豪加入，他將自林羿豪、李昱鴻等，自育成再度加入巨人隊的台灣球員。

黃錦豪小檔案：

出生日期：2005年12月04日

身高體重：184公分　75公斤

投打習慣：左投左打

守備位置：投手、外野手

最快球速：146 km/h

出生地點：中華民國臺灣省台東縣

所屬族裔：阿美族

親屬關係：黃義傑、黃銘恩、黃品澤的胞兄

經歷：

台東縣鹿野國小少棒隊

台東縣豐田國小少棒隊

台東縣卑南國中青少棒隊

桃園市平鎮高中青棒隊

以上資料參考：台灣棒球維基館

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