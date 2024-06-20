美股昨日休市一日　台股逢高拉回開盤跌19點、台積電跌7元

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權值股走勢分歧，昨日創高的台積電今日拉回，開盤下跌7元、來到974元；鴻海逆勢上漲1元、來到204元，再寫17年新高；聯發科下跌20元、來到1465元；昨日創高的廣達今日續強，開盤上漲4.5元，來到320.5元，再創歷史新高。
美國股市昨日因爲六月節，又稱六月獨立日、自由日或解放黑奴紀念日休市一天。美國股市前（18）日全數走高，其中輝達上漲3.51%、市值來到3.34兆美元，超越微軟和蘋果，成為全球市值王，台積電ADR也上漲1.38%。
美商務部數據顯示，美國5月未經通膨通膨調整零售銷售僅月增0.1%，幾乎沒有成長，而且此前幾個月的數據皆有下修，凸顯美國消費者面臨更大財務壓力。 然而，消費者支出明顯放緩，聯準會可能又離降息更進一步，激勵美股四大指數昨日全數走高，道瓊指數上漲56.76點或0.15%，收38834.86點；那斯達克指數上漲5.21點或0.03%，收17862.23點，連續第七次刷新收盤紀錄；標普500指數上漲13.8點或0.25%，收5487.03點，創下今年以來的第31次收盤新高紀錄；費半指數上漲77.03點或1.35%，收5765.12點。
不過，科技五大天王卻逆勢走跌，Meta下跌1.41%，蘋果下跌1.1%，Alphabet下跌1.21%，微軟下跌0.45%，亞馬遜下跌0.68%。半導體股在輝達跟美光領漲下走高，輝達上漲3.51%，博通下跌1.44%，美光上漲3.8%，高通上漲 2.19%，應用材料上漲2.05%，德儀上漲0.69%，AMD下跌2.38%。
輝達上漲3.51%來到每股135.58美元，市值來到3.34兆美元，超越微軟和蘋果，成為全球市值王。而台股ADR全數收高，台積電ADR上漲1.38%，日月光ADR上漲3.56%，聯電ADR上漲0.34%，中華電信ADR上漲0.18%。