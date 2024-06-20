台師大校友峰會首在美國洛杉磯登場　寫下海外活動新頁

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本次北美校友峰會，是由台師大全國校友總會、南加州校友會與台師大共同籌劃，號召8個北美校友組織現任會長以及歷任幹部，針對「台灣產業現況」、「高等教育挑戰」、「大學永續發展」、「校友網絡經營」等議題互相交流，現場超過200名校友以及眷屬齊聚，寫下海外校友活動的新頁。
理事長許勝雄表示，台師大在全球能夠取得聯絡的校友計有18萬人，這是一個多麼龐大的數字，全球各地校友，他們不論是在經濟、文化等方面都對當地扮演重要的角色，因此希望結合全球的校友們力量，一步一腳印，散播台師大「誠正勤樸」的校風通往世界各地。
校長吳正己提到，這場盛會原定2020年4月辦理，但因新冠肺炎疫情影響延後至今，當時經多名在美校友奔波努力，才讓美國國家稅務局（IRS）核可成立的台師大北美基金會，象徵著美國10處的校友會有個共同平台，可讓來自美國校友捐款，除了享有美國聯邦所得稅的減免優惠，還能省去繁雜的手續。
除了舉辦北美校友峰會，吳正己率團拜訪加州大學洛杉磯分校（UCLA）、加州理工學院（Caltech）、加州大學聖塔芭芭拉分校（UCSB）等3所頂尖大學，並與當地學者、教師進行交流，藉此強化策略夥伴關係，發展多元的學術合作。