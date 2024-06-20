「中國大S」現身張蘭新店開幕！求合照被擋委屈哭訴：她是我偶像
藝人大S（徐熙媛）與前夫汪小菲離婚撕破臉，雙方各結新歡，卻多次對簿公堂，連汪小菲媽媽張蘭也常在直播中酸大S。張蘭的餐飲品牌麻六記近日新店開幕，門外卻出現一位酷似大S的網紅「中S」，她想見偶像張蘭卻被拒之門外，網友也表示，「蹭別人熱度，應該會想到結果。」
記者薛羽彤／綜合報導
大陸網紅中S因長相酷似大S，還將名字取為中S，之前常與外貌酷似具俊曄、汪小菲的網紅們直播，逗樂不少人。張蘭新店開幕，中S現身想進去見張蘭簽名合照，卻被工作人員阻擋在外，她在直播中解釋，她視張蘭為偶像，「我是為了張蘭而來。我太喜歡張蘭了，張蘭是我的偶像。」她還帶了張蘭的書，和一束花要送給張蘭，沒想到進不去，讓她委屈落淚。
中S來到麻六記現場後開直播，帳號擁有4萬粉絲追蹤，直播間卻湧入7萬人觀看，許多民眾以為她就是大S，紛紛拿起手機拍攝。中S事後表示自己考慮欠缺，才做出這舉動，帶給大家困擾，被趕出來的她，還是大方祝麻六記生意興隆。
中S到張蘭地盤開直播的舉動，網友們也認為不恰當，紛紛批評她就是蹭熱度，「網路上蹭蹭流量也就算了，跑到線下去博人眼球就有點噁心了」、「這是沒想那麼多嗎？瞎說八道，自己要幹啥你心裡比誰都清楚，拿別人當傻子」、「自討沒趣去蹭熱度」、「普通人就不要開著直播去了」、「這臉皮多厚，為了點流量至於嗎？」