直播熱潮夯！越南每天湧入數百萬張訂單　中越邊境成電商聚集地

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《2024年越南電子商務趨勢》顯示，32%的越南成年消費者每周都要在電商平台上頻繁購物；22%的消費者每周至少網購1次。與越南一市三縣（諒山市、文朗縣、高祿縣、長定縣）接壤的廣西省憑祥市，是中國通往越南及東南亞的重要陸路通道，憑祥市擁有友誼關口岸（公路，越南稱南關）和憑祥口岸（鐵路）兩個國家出入境檢查站，其中，友誼關口岸是中國大陸通往越南最便捷的陸路通道之一。
如今憑祥跨境電商直播基地裡有30多位越南語主播，分為早中晚三班，在國際版抖音商城（TikTok Shop）、蝦皮（Shopee）、來贊達（Lazada）等在越南流行的電商平台上輪流直播，將中國美妝、服裝、小家電、3C數位等產品，介紹給鏡頭另一邊、成千上萬的越南消費者。今年前四個月，憑祥市跨境電商進出口額達到人民幣33.4億元（約新台幣150億元），年增466.88%，規模和增速均位居廣西第一。
對憑祥的跨境電商從業者來說，這種不出國門做電商的模式，為企業帶來額外收益。除了減少在越南設立倉儲的費用和風險，還大幅降低經營成本。
越南當地官員透露，目前平均每天都有四五百萬份訂單量的包裹，通過中國進入越南。貨值普遍在10萬-30萬越南盾（約新台幣128元到380元之間），這種「直播帶貨」的消費方式也逐漸改變越南人的消費習慣。