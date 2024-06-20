台積電暴漲981元創新高！Joeman「從胖買到瘦」嗨翻：純愛戰士
台股在昨（19）日開出紅盤，台積電的股票一路暴漲到981元，網紅Joeman過去曾透露過自己堅持不賣掉手中的「台積電股票」，在得知台積電的股票創新高之後，開心的透過社群發文分享自己的心路歷程，甚至還稱自己是「台積電純愛戰士」，吸引大批網友關注與討論。
記者洪生儒／綜合報導
在得知台積電暴漲之後，Joeman也透過社群曬出一張照片組圖，從畫面中可以看到，他在不同時期對台積電股票的評論。像是在2022年5月時，他就曾在《百靈果News》的Podcast中推測台積電的股價會上看到800至1000元，所以自己從600多就開始買，不料一個月之後他又在其他節目中透露，自己因為買太多台積電股票而被套牢，事後受訪他也表示：「我認為500塊價格實在是低估了。」
直到2024年5月，Joeman曾影片中透露，有一名算命老師建議他賣掉手上的台積電，但他在影片中表示：「工作是為了買更多台積電。」如今，台積電暴漲到981元，Joeman也開心發文表示：「台積電純愛戰士，一路從胖買到瘦。」並在留言處透露：「現在加入還來得及。」
不少網友看到Joeman的貼文之後，都紛紛留言表示：「在台灣有閒錢，只推薦買房或買台積電，你比較狠，兩個都買了」、「我超後悔太早賣掉」、「同理可證，Joeman會越來越壯，台積電越漲越多」、「前有橘子，後有台積，人生賭中就發達」、「一張不賣奇蹟自來」、「媽，我找到時空旅人。」