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酷航促銷今天10:00開搶！全航線皆有「2299元起」　飛東京3199元

▲酷航FlyScoot半年一次的台灣出發直飛全航線促銷今天早上10:00開跑，較熱門的新加坡、東京、札幌、首爾等都包含在內，最低單程含稅價2299元起。（圖／取自酷航臉書）
▲酷航FlyScoot半年一次的台灣出發直飛全航線促銷今天早上10:00開跑，較熱門的新加坡、東京、札幌、首爾等都包含在內，最低單程含稅價2299元起。（圖／取自酷航臉書）

記者葉盛耀/綜合報導

酷航FlyScoot半年一次的台灣出發直飛全航線促銷今天早上10:00開跑，較熱門的直飛航線新加坡、東京、札幌、首爾等都包含在內，最低單程含稅價2299元起，優惠日期為今（20）日起至6月26日23:59為止。可預訂的出發日期有到明（2025）年5、6月左右，不同航線有不同適用日期。

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酷航此次促銷，最低為飛往新加坡單程含稅價2299元起，其中，國人最熱門的東北亞航線中，飛首爾將有單程含稅價2,399元起之優惠，適用日期為2024年06月28日至2024年07月29日、2024年09月06日至2024年10月04日、2025年01月03日至 2025年01月17日、2025年03月06日至2025年05月16日。

東京的話，則是單程含稅價3,199元起，適用日期為2024年08月20日至2024年09月11日、2024年09月24日至 2024年10月03日、2024年10月16日至2025年01月10日、2025年02月10日至2025年02月22日、2025年03月03日至 2025年04月29日、2025年05月06日至202年06月20日。以上所有經濟艙包含手提行李10公斤。

▲酷航此次促銷，飛往東京單程含稅價3,199元起。（圖／資料照，KKday提供）
▲酷航此次促銷，飛往東京單程含稅價3,199元起。（圖／資料照，KKday提供）
另外，星宇航空日前則宣布獨家攜手東京百年老字號壽喜燒餐廳「人形町今半」，推出壽喜燒懷石料理精緻日式美饌，7月1日起供應於日本東京出發的頭等艙及商務艙。同時也宣布頭等艙服務再加一，日本「大阪」航點將於7月1日起提供頭等艙服務，滿足旅客的需求。

人形町今半開業於明治28年（1895年），超越一世紀的傳統壽喜燒懷石料理，本次星宇航空與人形町今半共同為頭等及商務艙旅客從先附（開胃前菜）、主菜到甜點研發專屬菜色，前菜由今半總店主廚親手操刀設計，端出和牛八幡捲、柔煮鮑魚等多道和食冷盤；主菜嚴守人形町今半的美味堅持，選用特極黑毛和牛和時令高品質食材，將壽喜燒懷石料理原封不動的呈現在三萬英尺高空；飯後甜點則有小倉紅豆抹茶冰淇淋聖代搭配上一壺日式煎茶及季節水果。

▲星宇航空獨家攜手東京百年老字號壽喜燒餐廳「人形町今半」，推出壽喜燒懷石料理精緻日式美饌，7月1日起供應於日本東京出發的頭等艙及商務艙。（圖／星宇航空提供）
▲星宇航空獨家攜手東京百年老字號壽喜燒餐廳「人形町今半」，推出壽喜燒懷石料理精緻日式美饌，7月1日起供應於日本東京出發的頭等艙及商務艙。（圖／星宇航空提供）

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