晶圓代工市況冷熱分明　台積電一支獨秀！先進製程暢旺醞釀漲價

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本次中系晶圓代工漲價是針對下半年CIS（影像感測）等產能相對吃緊，且目前價格低於市場平均的製程節點，因不堪獲利壓力而補漲的措施，而非全面需求回暖的訊號，儘管本次特定製程向客戶補漲成功，仍難回到疫情期間價格水準。
台廠方面，儘管受惠於OOC（out of China）轉單需求，挹注力積電、世界先進今年下半年產能利用率提升幅度優於預期，但整體成熟製程需求仍籠罩在總經疲弱的陰霾下，產能利用率平均仍落在70-80%，並未出現緊缺的狀況。
僅有台積電在AI應用、PC新平台等HPC應用及智慧型手機高階新品挹注下，5/4nm及3nm呈滿載，今年下半年產能利用率可望突破100%，且能見度已延伸至2025年；加上考量海外擴廠、電費漲價等成本壓力，TSMC擬針對需求暢旺的先進製程調漲價格。
值得注意的是，2024年持續受到全球通膨陰霾籠罩，終端需求復甦不顯著，庫存回補動能時強時弱，晶圓廠多半以價格優惠吸引客戶投片以提升產能利用率，導致整體ASP（平均銷售單價）走勢下滑。2025年全球也將有不少新增產能釋出，如台積電日本廠、力積電P5廠、中芯國際北京/上海新廠、華虹Fab9、上海華力Fab10、合肥晶合N1A3等，預期成熟製程競爭仍相對激烈，將可能影響未來議價空間。