塞爾提克奪冠舊將Grant Williams也去慶祝　小河流批：他不該在那

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Williams在上賽季的休賽季成為自由球員，他本來有意願續留塞爾提克，但最終卻決定透過先簽後換加盟達拉斯獨行俠，簽下了一份4年5300萬美元的合約。不過他在新球隊也沒有待太久，只打了47場就因為在更衣室惹出太多是非，被送去黃蜂隊交易P.J. Washington。
結果，他的兩支前東家本季最終在總冠軍賽會首，也讓不少球迷譏笑他是「終極瘟神」，離開他的球隊都變得更好。不過Williams和塞爾提克更衣室還是有不錯的情誼，他是Jayson Tatum的好友，之前還傳出在獨行俠只穿Tatum簽名鞋、而非Luka Doncic的而遭受質疑。
Williams參加塞爾提克奪冠慶祝 Rivers：他不該在那
Williams這次是以朋友、而球員身分加入奪冠後的慶祝，但Rivers認為他不該出現在那，「Williams被塞爾提克交易了啊（實為先簽後換），他不該在那。這支球隊在你走後變得更強了，獨行俠也是。我沒有貶低Williams的意思，但是，他絕對不該出現在塞爾提克的更衣室。」
「我當年離開了金塊，之後他們奪冠了，我沒看總冠軍賽，也沒去更衣室參加奪冠派對。我為他們開心，我發了簡訊祝賀，但是我不會去參加派對的，因為他們沒有留下我。所以，Williams出現在塞爾提克的更衣室這件事真的是奇怪到家了。」