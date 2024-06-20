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《星光》男星身兼5份工！到「工地搬水泥」：薪水上看10萬

▲安伯政從《超級星光大道出道》，但後期星途不順，改兼職冷氣、直播等工作，近來還到工地搬水泥。（圖／翻攝自安伯政臉書）
▲安伯政從《超級星光大道出道》，但後期星途不順，改兼職冷氣、直播等工作，近來還到工地搬水泥。（圖／翻攝自安伯政臉書）

記者朱祖儀／綜合報導

男星安伯政2007年從歌唱節目《超級星光大道》以第10名好成績出道，曾以「星光幫」身分在演藝圈闖蕩，也跨足戲劇圈演過多部八點檔。不過近年來他鮮少出現在螢光幕前，原來是因為演藝路不好走，他前幾年轉行到某冷氣行工作，近來因為要北上拍戲，也兼做裝潢水泥工，雖然工作辛苦，但他透露，只要肯認真實做，一個月薪水可上看6萬至10萬。

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安伯政2007年參加《超級星光大道》，渾厚又充滿磁性的嗓音備受評審張宇賞識，他在比賽期間經常演唱台語歌曲，其中以演唱王識賢的〈腳踏車〉闖出名號，同年還受邀和孫淑媚合唱〈愛你的機會〉。因為他的形象是粗獷中帶點溫柔，相當有特色，比賽結束後也收到許多節目邀約，除了歌唱活動，他同時參與許多八點檔拍攝。

星途難走　身兼多職維持收入

不過安伯政自認非偶像形象，和其他星光幫戰友走的路線不同，後續星路沒有一開始順遂，之後能表現的機會越來越少，近來較淡出螢光幕。2021年他選擇開始直播帶貨，也在冷氣行兼職，還會做植物養殖等，同時身兼4、5份工作，雖然疲倦，但生活相當豐富。

▲安伯政從《超級星光大道出道》，但後期星途不順，改兼職冷氣、直播等工作，近來還到工地搬水泥。（圖／翻攝自安伯政臉書）
▲安伯政從《超級星光大道出道》，但後期星途不順，改兼職冷氣、直播等工作，近來還到工地搬水泥。（圖／翻攝自安伯政臉書）
據《鏡週刊》報導，近期安伯政接下八點檔《天道》的拍攝工作，不過因為不是天天都有戲份，為了維持開銷，上個月他開始嘗試裝潢水泥工，因為剛加入工班，還得從搬運工做起，雖然工作辛苦，不過安伯政表示，如果認真上班，薪水很可觀，能賺到6萬到10萬元。但他也強調，自己沒有經濟壓力，會做工只是想要有穩定收入。

其實安伯政也經常在臉書PO出在工地工作的照片，只見他上工時大多都穿著黑色吊嘎，身後常常擺滿磚頭，或是記錄房子裝潢階段。但他強調自己只是把自己照顧好，大家都很辛苦，「只要認真，做什麼都很好。你們也都要把自己照顧好喔！」

從未放棄歌唱　保持初衷

而安伯政也沒有因為身兼多職，因此忘記最愛的歌唱，2022年他舉辦了2場音樂會，一場是《破繭重聲》音樂會，這是他出道15年來首次舉行專場，他表示不管有多少人聽，都會繼續唱著，就算過了很久，還是不想放棄；另一場則是生日音樂會，和歌迷一起慶生，看得出來他仍非常陶醉在音樂之中。

安伯政先前也透露，很感謝冷氣行的老闆和老闆娘，一路力挺他持續唱歌這條路，辦音樂會時，對方還有贊助一點費用。此外，他也謝謝一路走來支持他的歌迷，「近幾年的斜槓也感受到大家滿滿的照顧，真的由衷感謝」。

▲安伯政從《超級星光大道出道》，但後期星途不順，改兼職冷氣、直播等工作，近來還到工地搬水泥。（圖／翻攝自安伯政臉書）
▲安伯政從《超級星光大道出道》，但後期星途不順，改兼職冷氣、直播等工作，近來還到工地搬水泥。（圖／翻攝自安伯政臉書）

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