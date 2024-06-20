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極端高溫熱到發暈！今全台恐達36°C　熱帶擾動有機會「颱風生成」

▲今（20）日局部區域會有極端高溫機會，下週南海西側的熱帶擾動有發展成熱帶性低氣壓或輕度颱風的機會。（圖／NOWnews攝影中心）
▲今（20）日局部區域會有極端高溫機會，下週南海西側的熱帶擾動有發展成熱帶性低氣壓或輕度颱風的機會。（圖／NOWnews攝影中心）

記者鍾怡婷/綜合報導

梅雨季節告一段落，台灣正式進入夏季天氣型態，上午各地大致為多雲到晴，午後各地山區以及局部近山的區域仍將有熱對流發展帶來短暫陣雨或雷雨的機會，今（20）日局部區域會有極端高溫機會，下週南海西側的熱帶擾動有發展成熱帶性低氣壓或輕度颱風的機會。

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天氣風險分析師吳聖宇預報指出，今天（20日）到週末（22至23日）太平洋高壓勢力呈現增強西伸的趨勢，典型夏季的天氣型態相當明顯，上午各地大致為多雲到晴，午後各地山區以及局部近山的區域仍將有熱對流發展帶來短暫陣雨或雷雨的機會。

由於高壓中心還是沒有太接近台灣，位於高壓的外圍區域，某些單點仍可能出現短時較大的雨勢，雖然整體降雨呈現往山區縮減的趨勢，不過還是提醒大家要注意午後的天氣變化，尤其是到山區、溪流邊活動的朋友務必要特別小心。

溫度方面則是高溫、炎熱，預報資料來看，各地高溫可能來到攝氏33至35度，局部區域會有36度以上的極端高溫機會。中央氣象署已發布高溫特報，中午前後彰化縣地區、雲林縣地區、臺南市地區、屏東縣地區為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率。高雄市地區、花蓮縣地區、臺東縣地區為黃色燈號，有機會出現攝氏36度高溫。

▲（圖／中央氣象署）
▲今(20)日中午前後彰化縣地區、雲林縣地區、臺南市地區、屏東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。（圖／中央氣象署）
下週初（24至25日）間，在南海西側一帶可能會有熱帶擾動逐漸發展，甚至有形成熱帶性低氣壓或輕度颱風的機會，雖然預報資料顯示因為高壓的引導，即使這個擾動發展起來也不會影響台灣，而是會往海南島方向移動，但有可能會讓太平洋高壓強度稍微減弱，導致台灣上空午後熱對流發展變得比較旺盛，後續變化仍有待觀察留意。

下週三（26日）之後，南海的熱帶擾動進入陸地減弱消失，太平洋高壓又會再度增強，天氣也將再度恢復穩定的夏季型態，午後雷雨減少，以山區的降雨為主，溫度持續炎熱，甚至有可能比這個禮拜的溫度更高一些，並且有機會一直持續到7月初。

短時間內來看，一直到7月初之前，南邊的熱帶擾動不易發展，影響台灣的機會也很低，7月上旬之後，隨著太平洋高壓的位置逐漸北抬，擾動的發展就可能會比較活躍一些，但是會不會影響台灣仍有待持續觀察留意。

▲氣象署指出，今（18）日至週四（6/20），沒下雨時感受悶熱，降雨則集中在午後，且又快又急。（圖／中央氣象署提供）
▲台灣正式進入夏季天氣型態，上午各地大致為多雲到晴，午後各地山區以及局部近山的區域仍將有熱對流發展帶來短暫陣雨或雷雨的機會。（圖／中央氣象署提供）

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