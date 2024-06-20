極端高溫熱到發暈！今全台恐達36°C　熱帶擾動有機會「颱風生成」

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由於高壓中心還是沒有太接近台灣，位於高壓的外圍區域，某些單點仍可能出現短時較大的雨勢，雖然整體降雨呈現往山區縮減的趨勢，不過還是提醒大家要注意午後的天氣變化，尤其是到山區、溪流邊活動的朋友務必要特別小心。
溫度方面則是高溫、炎熱，預報資料來看，各地高溫可能來到攝氏33至35度，局部區域會有36度以上的極端高溫機會。中央氣象署已發布高溫特報，中午前後彰化縣地區、雲林縣地區、臺南市地區、屏東縣地區為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率。高雄市地區、花蓮縣地區、臺東縣地區為黃色燈號，有機會出現攝氏36度高溫。
下週初（24至25日）間，在南海西側一帶可能會有熱帶擾動逐漸發展，甚至有形成熱帶性低氣壓或輕度颱風的機會，雖然預報資料顯示因為高壓的引導，即使這個擾動發展起來也不會影響台灣，而是會往海南島方向移動，但有可能會讓太平洋高壓強度稍微減弱，導致台灣上空午後熱對流發展變得比較旺盛，後續變化仍有待觀察留意。
下週三（26日）之後，南海的熱帶擾動進入陸地減弱消失，太平洋高壓又會再度增強，天氣也將再度恢復穩定的夏季型態，午後雷雨減少，以山區的降雨為主，溫度持續炎熱，甚至有可能比這個禮拜的溫度更高一些，並且有機會一直持續到7月初。
短時間內來看，一直到7月初之前，南邊的熱帶擾動不易發展，影響台灣的機會也很低，7月上旬之後，隨著太平洋高壓的位置逐漸北抬，擾動的發展就可能會比較活躍一些，但是會不會影響台灣仍有待持續觀察留意。