影／狹路相逢爆口角！葉元之轟王定宇造謠 他嗆：怕被罷免不敢認
國會改革法案三讀後，不少群眾不滿藍白聯手強行表決通過，揚言要罷免國民黨立委，其中藍委葉元之也被點名。葉元之隨後怒批，是因為民進黨立委王定宇公開造謠，說他叫警察來鎮壓民眾，造成一堆網友留言要罷免他，但根本沒這件事，王定宇實在太可惡。而葉元之和王定宇今（20）日在立法院狹路相逢，雙方再度為此事吵了起來，葉元之不斷轟王定宇造謠，王定宇則堅稱葉元之有說要動用警察權，但不敢承認。
記者王德蓉／綜合報導
葉元之和王定宇今在立法院爆發口角，葉元之不斷強調，自己說的是用警察權來保護院長，並非是要驅離民眾，王定宇是故意造謠；王定宇則說，動用立法院警察權何其重大，一個剛當4個月的立委，卻要求立法院動用警察權，葉元之明明講過，卻不敢承認，自己已經請律師提告。
葉元之則不斷強調，自己是說用警察權保護院長，但王定宇卻說他要用警察權驅離民眾；王定宇馬上反駁，葉元之就是怕被罷免才不敢承認，葉元之則嗆，一個民進黨立委說要罷免板橋立委，根本就是在搞政治鬥爭。
王定宇離去後，葉元之再度與現場記者解釋，「我拿菜刀切西瓜，他說我拿菜刀殺人，這是同一件事嗎？這就是在造謠，只有心術不正的立委才會把這兩件事混為一談，他告我就會被法院認證造謠」，隨後離去。