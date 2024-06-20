德國2:0擊敗匈牙利！歐國盃2連勝闖入16強 爭取隊史第13座金盃
德國隊晉級了！2024歐洲國家盃（英語：UEFA Euro）今（20）日上演德國與匈牙利的傳統大戰，地主德國隊以2:0擊敗匈牙利，以A組2勝0敗的成績，率先在參賽隊伍中殺入16強。德國隊在本屆歐國盃首戰以5:1輕取蘇格蘭，今天又在德國斯圖加特（Stuttgart）舉行的比賽中擊敗匈牙利，主將Jamal Musiala與Ilkay Gundogan在上下半場各進1球，幫助德國坦克續行。德國隊隊史拿過12次歐國盃冠軍，最近一次為1996年，上屆歐國盃冠軍為2020年的義大利。
記者吳政紘/綜合報導
德國隊12次歐國盃奪冠 史上第一
歐國盃可說是小世界盃，同樣四年舉辦一次，而且可說是會常遇到奧運，今年7月26日的巴黎奧運，法國隊也被看好奪冠，德國身為地主，也不落人後。
匈牙利隊拚盡全場，德國隊在上半場由目前效命德甲拜仁慕尼黑（Bayern Munich）的球星Musiala接獲隊長Gundogan在禁區助攻，率先起腳破網。
隨後，德國隊在第67分鐘時擴大領先，目前是西甲巴塞隆納（Barcelona）中場大將Gundogan，接獲隊友Maximilian Mittelstaedt的助攻再下一城。
德國隊自2012年歐國盃以來，首次在世界盃、歐國盃的前2戰中全部獲勝，「坦克軍團」的實力依舊兇猛，匈牙利也很難抵擋。
根據法新社報導，德國隊門將Manuel Neuer賽後表示：「我們今天決心奪勝，同時證實我們（首戰）對蘇格蘭的表現，依舊不錯。」
德國隊隊史拿過12次歐國盃冠軍是史上第一，最近一次為1996年，上屆歐國盃冠軍為2020年的義大利。