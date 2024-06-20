孫安佐想當鋼鐵人！曾「自製火焰雙槍」狂射興奮喊爽 震撼畫面曝
資深藝人狄鶯與孫鵬的兒子孫安佐先前才遭爆在泰國呼麻，遭當地警方逮捕，掀起各界關注，沒想到近日他又跟經紀人手持瓦斯火槍闖信義區，在經紀人遭警方約談之後，警方也在昨（19）日前往孫安佐北投住處將他逮捕，當場查扣火藥、刀械，最終以30萬元交保。孫安佐接連惹出槍砲相關事件，也被挖出過去他曾發出自製「雙槍火焰噴射器」的影片，甚至透露自己夢想要當鋼鐵人，再度引發熱議。
記者洪生儒／綜合報導
孫安佐在15日跟朱姓經紀人一起前往信義區，經紀人當天身上帶著一把瓦斯火槍，引起不少關注，經紀人透露：「這把火槍是由孫安佐自製的，當天有拍攝實測影片，孫安佐想要量產讓大家可以訂購。」而經紀人到案說明時，也強調該把火槍沒有殺傷力，射擊範圍不到1公尺，是有遵守法規進行設計的，甚至表示：「我們很聰明的，不是白癡。」
不過，警方在19日大動作兵分二路前往孫安佐和經紀人的住處進行搜索，查扣了火藥、匕首、瓦斯槍等物，並且依照《槍砲彈藥刀械管制條例》把孫安佐和經紀人移送台北地檢署進行偵訊，最終孫安佐以30萬元交保，目前限制住居，責付父親孫鵬。而孫安佐走出法警室時，臉上戴著墨鏡並掛著笑容，面對媒體時，他雖然不發一語，但手卻比出日本動漫《咒術迴戰》角色五條悟「領域展開」的手勢，引發各界討論。
此外，孫安佐似乎非常鍾情槍砲，過去他也曾經拍攝過「雙槍火焰噴射器」的影片，他嘗試還原二戰武器，並將火焰噴射器改造成雙持版本，再從發射器射出，從影片中可以看到他身穿防彈防爆衣，扛著70公斤的鋼瓶噴出超猛火焰，畫面十分震撼，孫安佐當時也興奮表示：「太爽了！感覺自己真的好像變成鋼鐵人。」