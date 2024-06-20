李四川是新北市長最強人選？郭正亮爆「民調秘密」：很尷尬
新北市長侯友宜即將於2026年交棒，外界都相當關注國民黨將派誰參戰。最新民調顯示，台北市副市長李四川支持度高達37.26%，藍委洪孟楷居次，支持度為14%，而侯友宜屬意的接班人新北市副市長劉和然，只得到5.14%市民的青睞。對此，前立委郭正亮表示，「坦白說我也知道中廣民調的秘密，他5月24日就做了，5月24日至27日，做出來就發現劉和然不如預期。」
記者王德蓉／綜合報導
郭正亮19日在節目《綠也掀桌》中表示，「坦白說我也知道中廣民調的秘密，他5月24日就做了，5月24日至27日，做出來就發現劉和然不如預期」，郭正亮指出，民調中有議題是針對國民黨去做，有洪孟楷、劉和然，結果劉和然相當低，而劉和然是侯友宜內定的人選，趙少康是前中廣董事長，趙少康又和侯友宜搭檔選正副總統過，「這不是有點尷尬嗎？所以他就沒有公佈」。
郭正亮說，所以這份民調就拖了20幾天，或許很多人會覺得距離選舉時間還早，劉和然還沒起跑，但上次侯友宜第一次出來選新北市長，當時民調遙遙領先李四川，「但為什麼你現在不會贏？這就表示侯友宜知道他有可能會選新北市，朱立倫最後那兩年多認真，剪綵、跑攤什麼地點都到，你劉和然有做這件事嗎？」
郭正亮也指出，李四川因為曾當過時任高雄市長韓國瑜的副市長，已經獲得韓粉認同，而韓粉已經是全國性的，這次就反映出李四川在韓粉心中的地位了，李四川最後還是會被說服去選新北市長的。