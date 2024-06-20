2024「夏至」節氣到！禁忌別穿紅衣、別吃冰　用95元旺下半年財運

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🟡夏天消暑食物
夏至適合消暑食物為，綠茶、苦瓜、冬瓜、茄子、小黃瓜等。古代有句諺語「冬至湯圓、夏至麵」，代表夏至可以多吃小麥做成的麵，因為這個時氣小麥正新鮮，有降火開腸胃的效果。
🟡夏至6大禁忌
1、禁剃頭：民間相傳夏至當日剃頭之後天氣炎熱，太陽照射太強容易引發頭暈導致頭皮曬傷運勢下滑，嚴重還會破運衰事較多。
2、避炎熱地區：夏至天氣炎熱，宜避開炎熱的地方，如：操場，空曠地，以免太陽太大引起身體不適。
3、忌詛咒罵人：夏至天氣熱，容易脾氣上來，出現無明怒火，若脾氣上來易與人結怨導致官司事非變多。
4、忌溫差大：夏至室內溫度不宜過低，倘若室內溫度過低，室外溫度過高容易引發體溫忽冷忽熱，導致感冒發生。
5、忌喝冰水與冰品：夏至天氣炎熱不宜喝太冰冷的飲品與冰食，以免身體冷熱變化太大，導致頭暈目眩，或者產生耳鳴。
6、夏至忌紅：氣溫炎熱，不宜穿搭太紅的衣物，避免心情煩燥，其他人看你過紅也容易對你發火。
🟡夏至開財運靠「借日旺運法」
夏至太陽最大，太陽為陽，建議選擇在6月20日中午11點到下午1點之間，拿一個碗，碗裡放95元硬幣，代表「九五至尊」，然後再放到有陽光的地方吸收陽光，只要放10分鐘左右，硬幣隨身攜帶9天後存入銀行，或將95元連同要存的錢一起存到銀行就能讓財運大旺。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。