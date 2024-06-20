每日一停？內科停完換西門町停電 蔣萬安：應全面檢視能源政策
全台不斷傳出停電事件，屏東縣屏東市、台北市西門町昨日傳出停電，是否缺電再度引發關注。經濟部長郭智輝今（20）日重申「沒有缺電」，並宣布從7月開始，每月都會公告有多少電、會用到多少電。台北市長蔣萬安則表示，能源政策是中央政府必須要正視，且全面檢視，也必須要了解基層的需求，不要讓民衆每天提心吊膽。
記者呂炯昌／台北報導
立法院全院委員會今邀集行政院長卓榮泰及行政團隊針對「立法院職權行使法」、「中華民國刑法」修法覆議案備質詢，郭智輝會前接受媒體聯訪。針對屏東與西門町昨晚發生大停電，郭智輝說，為了讓大家能夠了解，將把充分供電的基載電力，與每天在維修降下多少？會有供應多少電？從下個月開始到年底，7月到12月每個月公告給大家了解，讓大家可以安心。
蔣萬安今日上午出席翡翠原水管通水典禮，並受訪，媒體再度詢問停電議題，蔣萬安說，這段期間台北市包含內科，昨天的西門都發生了大停電，他再次強調，能源政策是中央政府必須要正視而且全面檢視，也必須要了解基層的需求，不要讓民衆每天提心吊膽，擔心下一刻是否會停電或跳電，也不要讓產業人心惶惶，認爲突然無法穩定的供電。
蔣萬安說，民生用電以及產業需求，這都是目前台灣發展非常重要。所以中央政府一定要即刻的來擬定一個可長可久的能源政策，並且提供穩定充足的電力，這才是符合全民的期待。