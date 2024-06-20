蕭敬騰生病了！遭病毒感染「喉嚨劇痛」 中國演出急喊卡
金曲歌王蕭敬騰近年來將演藝重心移往中國大陸，近期也在當地展開音樂劇《胭脂扣》巡演，正積極宣傳。不過今（20）日稍早卻傳出他健康亮紅燈的消息，他透露從昨晚開始全身不舒服，喉嚨劇痛，看醫生後被判定為病毒感染，因此只能缺席珠海演出，直呼「很不捨、很自責」，希望能儘速康復歸隊。許多歌迷看了都很心疼，紛紛表示「別自責，照顧好身體！」
記者朱祖儀／綜合報導
蕭敬騰稍早在微博發文表示，21日、22日都有音樂劇《胭脂扣》的演出，原本今天要前往珠海做演出準備，不過昨晚突然覺得身體不適，不僅全身無力，喉嚨還非常疼痛，經醫師診斷為病毒感染，因此他只能選擇缺席珠海演出，「很不捨、很自責，對台上幕後同事造成的困擾深感歉意，也對支持我的朋友們深感歉意」。
最後蕭敬騰也說，只能期盼病毒儘早遠離，讓他能快點歸隊，也很感謝大家的關心，接著再度致歉，「很抱歉沒把自己照顧好」。從他附上的照片也看到，劇組公告《胭脂扣》珠海場21日及22日場次取消，「對此變化產生的不便，劇組深表歉意」、「感謝您對原創音樂劇《胭脂扣》的支持與理解」。
許多歌迷看了直呼不捨，「希望蕭老師快快好起來」、「好好休息！滿血恢復後再相見」、「拜託不要自責不要抱歉吃好睡好養足體力加快打敗病毒」、「身體最重要」、「身體第一，好好休息，期待下次見面」、「那就要等你演唱會見了」、「心疼蕭哥，你要快點好起來啊」、「不要太自責了這種狀況也不是能控制的一定要好好休息啊」。