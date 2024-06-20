台鐵挺花東！仲夏寶島號「蒸汽火車」加碼3班次 明10點搶票
「2024仲夏寶島號」蒸汽火車在12日開訂後迴響熱烈，秒殺售罄，為支持花東鐵道觀光旅遊，並回饋南台灣民眾，台鐵公司今（20）日宣布加碼，開行週日由台東開往玉里第4667次仲夏寶島號，開行日期分別為7月14日、7月28日及8月11日，將於6月21日上午10時開放訂購，歡迎蒸氣女王CT273的粉絲一起共襄盛舉。
記者許若茵／台北報導
為便利民眾參與活動，台鐵說明，訂購上述車票後，可於活動日前30日至開行前5日，憑2024仲夏寶島號4667次的車票至各站售票窗口加購前接駁車301次新自強號(台南站6:30開；新左營07:00開、高雄07:10開、屏東07:28開，09:19到達台東站)，及後接駁車5265次新自強號(玉里站17:01開；20:22到達臺北站)。
台鐵指出，週日限定版仲夏寶島號每張單一售價新臺幣1388元整，每車廂均有專屬星級導覽服務，憑車票於搭乘日當天，可獲得2024紀念車票(非賣品)及限量活動資料夾1份。
台鐵分享，旅程中除了拜訪有大地上穀倉美譽的「富里車站」外，特別於中午時段停靠於全台16大最美麗火車站之一且有稻米之鄉美譽的「池上車站」，誠摯推薦民眾於大山環抱中，選購遠近馳名的池上便當。
此外，台鐵提到，傳說中到不了的秘境山里站，鐵道作家劉克襄推薦的白色小教堂座落在山林中，是此生必訪的景點，在欣賞花東地區田野山嵐相互輝映景致之際，又可親身體驗小農市集的熱情，到達終點玉里站更可以來場玉里麵及臭豆腐的美食饗宴，機會難得。
如果一日遊行程不夠過癮，台鐵推薦，易遊網旅行社結合仲夏寶島號與台鐵郵輪式列車的精選行程，停靠站點的同時也會搭配遊覽車做景點的接駁服務，交通、景點、食宿、領隊一次滿足，提供旅客獨特的停泊、慢行玩法。