名家論壇》黃創夏／快要變成「藍白棄子」的黃國昌

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然而，這五個多月的操作，國民黨和民眾黨支持度大幅下滑，民調換算之下，民眾黨已經流失160萬票，以柯文哲總統大選過360萬票來計算，這是流失超過44%，叫做腰斬了！
柯文哲和民眾黨再怎麼「用人不疑」，目前也更想是要「疑人不用」，陳昭姿出面痛陳她好像要投反對國民黨的黨產條例修正案、黃珊珊出面領銜主導民眾黨的財劃法修正、柯文哲要啟動黨內互評，更被許多人視為是「大鳴大放、香花毒草」之毛澤東心法。
黃國昌會不會是被定調的毒草？大家都在等著看下一步的發展。
而黃國昌更麻煩的是：國民黨也出手了。
百足之蟲都死而不僵，何況百年深厚宮鬥和內鬥傳承的國民黨，就算和台灣社會主流脫節，要搞起鬥爭，那種「欲擒故縱」、「捧殺」的本領，還是技藝精熟。
最近國民黨用「內參」暗箭，以名為「內參不可外流」的智庫對《花東三法》評估報告，狠狠刺傷了先前不可一世的傅崐萁；最近又有一份據稱是中廣所做的內參《新北市長選舉潛在候選人競爭力分析》民調一石二鳥，表面上是為李四川參選新北市壯聲勢，效果上卻是徹底打擊了侯友宜青睞之劉和然的可能性，還順帶把一直存有藍白支持之下參選新北市長野望的黃國昌，宣判必然是「首戰即終戰」的悲慘結局！
這分民調當中的藍綠對決之下，國民黨若推出李四川支持度是「37.26%」、洪孟楷是「14%」、劉和然僅有「5.14%」，告誡侯友宜要認清情勢，別幻想劉和然可以阻擋李四川。
侯友宜當然應該知道，劉和然難敵李四川，很多六扇門出身的人物也都懂得「養寇自重」，增加自己重要性和談判籌碼的道理。如果有一個黃國昌也要參與，「三角督」局面之下，看看國民黨朱立倫還有李四川等人，扛不扛得起丟掉新北市的歷史罪責？
而黃國昌這段日子以來，被撩撥到心猿意馬，在立法院緊緊追隨傅崑萁、在新北市牢牢靠近侯友宜，特別是在立法院首頁都忍不住要問問張嘉郡，擔心張麗善來搶新北市；甚至還演出「廁議」傳奇，連李明賢這樣的小咖都藏不住擔憂，搞到「國昌之心，路人皆知」，成為許多人街談巷議之笑柄。
面對黃國昌之野望，國民黨不是吃素的，那份據稱是內參卻一大堆外人手中都有一份的「競爭力分析」民調，針對國昌之野望，暗藏殺機。
這份民調問到若是三角督的可能性，若是「李四川、鄭文燦、黃國昌」的支持度分別是「33.29%、33.42%、12.47%」；如果換成是「李四川、林右昌、黃國昌」則是「35.22%、25.89%、13.23%」；至於「李四川、蘇巧慧、黃國昌」則是「33.97%、31.35%、12.84%」。
這幾組數據大有玄機，首先是告訴黃國昌別鬧了，黃國昌就是「老三」！
就算李四川願意「讓6%」，還是看不到藍綠對手的車尾燈，根本是毫無競爭力。
更狠的殺手鐧則是數字魔法：李四川小輸鄭文燦，但在誤差範圍之內。
而李四川雖然小贏蘇巧慧，但也僅僅差距在誤差範圍之內。
這就是棄保訊號，如果要確保李四川能幫國民黨穩住新北市江山，就只有棄黃國昌，才能確保更大的領先差距，保住李四川。
這樣的態勢之下，原本國昌之野望還以為可以複製2022年新竹市模式，動作頻頻讓國民黨的候選人變成是「林耕仁2.0」，結果出師不利，首戰即終戰，國民黨的「內參」一出手，國昌之野望瞬間成為泡影。
●作者：黃創夏／資深媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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