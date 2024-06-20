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青鳥人少爆內鬥？志工熬夜磨破腳「反遭責備」：最大傷害來自隊友

▲民團號召民眾重返立院集結，不過人數不如預期。（圖／記者陳明中攝，2024.06.19）
▲民團號召民眾重返立院集結，不過人數不如預期。（圖／記者陳明中攝，2024.06.19）

政治中心／綜合報導

立法院21日將表決國會改革覆議案，19、20日兩天召開全院委員會，請行政院長卓榮泰備詢，民團也號召青鳥重返立法院周邊集結，不過19日下午下起大雨，聚集人潮明顯無法與審查國會改革法案時相比，還被酸菜色不夠好，甚至還有青鳥運動志工在Threads自爆，熬夜幫整理資料，隔天早起幫忙管理志工，沒想到卻還被責備訊息沒傳達清楚才導致人少，直呼心累。

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民團號召青鳥19、20、21日重返立法院集結，但從19日上午到下午，民眾約僅有50位到百人，下午更是天公不作美，下起傾盆大雨，加上天氣炎熱，活動人數明顯催不出來，甚至還被酸菜色不夠好。粉專「誰把綠色變成噁心的顏色」還改編歌手張宇名曲《曲終人散》歌詞開酸：「原來這就是曲終人散的寂寞，我還想等你什麼？你整天電話拼命call，擱嘛謀傳便當（這句請用台語：又沒準備便當），這一次～變成放鳥行動！」

除此之外，還有一位青鳥在Threads發文稱，「最大的運動傷害其實都是來自於隊友！」透露自己前一天為了幫忙整理資料，熬夜到3、4點，隔天9點仍抵達濟南路活動現場，臨危受命幫忙管理其他志工、安排人手、安排工作，奔波濟南路和青島東路，不到中午就已經磨破雙腳，「為什麼我要被坐在帳篷區休息的志工責備說資訊沒有傳達清楚？我也只是一般志工不是幹部，我也沒有接收到訊息。我從來不介意為了我愛的國家站到前線幫忙，但不代表我不會心累。」


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