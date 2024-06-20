中職選秀大風吹！張奕可望被中信兄弟選中　球評黃忠義：十分合理

火球男陽念希想拚旅外！確定不投入中職選秀　考慮先就讀北市大

▲陽念希曾多次入選U18中華隊，確定不投入中職選秀。（圖／棒協提供）
▲陽念希曾多次入選U18中華隊，確定不投入中職選秀。（圖／棒協提供）

記者吳政紘/綜合報導

前職棒統一7-ELEVEn獅隊野手陽東益之子陽念希，今（20）日確定不投入中職選秀，並未繳交報名表，而經紀公司啟程國際運動行銷也表示，他未來將還有機會旅外或是投入中職，將先就讀台北市立大學，陽念希被認為是「火球男」，球速可破150公里以上，多次入選U18中華隊，被認為是未來主力投手，而陽念希也不急著做決定，他將先參與U18中華隊集訓。

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陽東益之子　陽念希潛力十足

中華職棒今年季中新人選秀會將於6月28日舉行，今（20日）是最後報名日，不少好手都搶在最後一天繳交報名表，目前選秀熱門的許廷綸、何品室融、黃子豪、張趙紘等都已經確定要投入選秀，可望在第一輪就被選到。

陽念希父親是前統一獅游擊手陽東益，今年陽念希在木棒聯賽投到151公里，也吸引國外球探關注，目前美國、日本球探都有在看，就看他想去哪發展。

陽念希高二曾一度遇到投球狀況，但他很有毅力，成功找回身手，球速可飆破150公里，也被認為是未來中華隊王牌投手。

陽念希所屬啟程運動行銷經紀人林泰立表示，「今天才正式決定不參加今年中職選秀，目前先以旅外為優先， 要看他之後在U18中華隊以及後續表現。」而陽念希也已經考取北市大棒球隊，也有可能明年再考慮旅外等事宜。

此外，穀保家商外野手何品室融、一壘手宋柏翰，以及平鎮高中外野手曾聖安，目前選秀熱門的許廷綸、黃子豪等，都已經確定報名選秀。

陽念希小檔案：

出生日期：2006年08月10日

身高體重：188公分　85公斤

投打習慣：右投左打

守備位置：投手、內野手

最快球速：150 km/h（2022年高中木聯）

出生地點：中華民國臺灣省台東縣

所屬族裔：阿美族

親屬關係：陽東益的兒子；陽建福、陽豐隆的表侄、台東陽家成員

經歷：

花蓮縣中正國小少棒隊

花蓮縣化仁國中青少棒隊

桃園市平鎮高中青棒隊

參考資料：台灣棒球維基館

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