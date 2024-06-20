大谷翔平雙安無用！Doyle敲再見高飛犧牲打　洛磯7：6氣走道奇

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本場比賽道奇推派Bobby Miller先發，這也是他自從4月11日後再度出賽。過去Miller因右肩傷勢關係，被放進傷兵名單，好在後續在經過檢查之後，確認不需要動刀治療，但他也超過2個月沒有在大聯盟出賽，如今總算是傷癒歸隊。
本場比賽首局洛磯就有攻勢，在2出局一二壘有人情況下，Michael Toglia一棒將球扛出中外野大牆，個人本季第6轟出爐，這是一發三分砲，幫助洛磯在開賽就取得3：0領先。但道奇反擊來得很快，2局上面對滿壘情況，輪回到大谷翔平打擊，這次大谷把握住建功機會， 一棒將球打向左中外野的空檔，這是一支清壘的二壘安打，個人一口氣灌進3分打點，隨後大谷再靠著Freddie Freeman的適時安打回來得分，道奇2局打完反倒取得4：3領先。
洛磯4局下靠著Michael Toglia率先敲出三壘安打，隨後在隊友滾地球掩護之下回來得分，將比分扳平為4：4平手。道奇5局上攻勢再起，Jason Heyward面對失投到紅中的變化球，一棒打向右外野大牆，形成清壘二壘安打，道奇此局再添2分。
Doyle敲再見犧飛 洛磯1分差氣走道奇
洛磯7局下靠著對手失誤與高飛犧牲打，再攻下2分，將比分再度追平。比賽來到9局下，此時道奇換上Yohan Ramírez接替投球，但他剛上場就連續被對手敲出2支安打，洛磯無人出局攻佔一二壘，隨後年輕小將Adael Amador敲出滾地球，跑者一出局上到三壘得分大門口，輪到Brenton Doyle打擊，他則是把握住機會，敲出中外野高飛犧牲打，終場就率洛磯以1分之差氣走道奇，總算是在主場稍稍討回顏面。
總計道奇此戰先發投手Bobby Miller主投6.1局，共用了79球，有48球為好球，被打出6支安打（包含1發全壘打）失掉5分，5分皆為自責分，另送出2次三振與3次保送，身體狀況似乎還沒調整至最佳狀態，賽後防禦率則升至6.00。
至於日籍球星大谷翔平，本場比賽個人5個打數擊出2支安打，包含2局上一支清壘的二壘安打，打進3分打點。但大谷在8局上原先有機會當英雄，面對滿壘情況再度上場打擊，只可惜最後遭到對手三振，無緣建功，賽後打擊率則略升為0.317。