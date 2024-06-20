陳妍希8年婚傳觸礁！曾被問「感覺變了怎辦」 陳曉這回應被嘆妙
女星陳妍希與中國演員老公陳曉昨（19）日爆出離婚傳聞，話題持續延燒，消息一經爆料直衝微博熱搜。知情人士透露陳曉於去年就表達出離婚的意願，寧願「淨身出戶」也堅持要離婚，對此雙方目前均未回應。隨著輿論討論度不斷擴大，陳曉早年在綜藝節目中對於婚姻觀問題的回答也被網友們挖出，他在過去曾被主持人阿雅問到：「結婚後感覺變了怎麼辦？」陳曉回應：「只能選一個」、「這是自己選的不能後悔」，坦率的回答也讓主持人驚嘆：「蠻妙的。」
記者史平旭／綜合報導
陳曉2015年在「阿雅」柳翰雅主持的節目《大牌駕到》中談及自己的婚姻觀，他表示自己的父母十分開明，在婚姻方面也不會給他壓力；同時他也透露自己是個跟著感覺走的人，並沒有特別的規劃；哪天想結婚了就結婚，假設未來結婚的話理由也會是「遇到真愛。」
主持人阿雅也繼續追問陳曉：「如果結婚之後感覺變了怎麼辦？」對此陳曉舉出自己家庭的教育觀做回應，分享小時候去商場媽媽便教育自己「今天只能挑一個」，不管成績如何、看上幾樣東西都只能挑一個。聽到這樣的答覆後，阿雅追問陳曉就沒有後悔的時候嗎？他表示也是有，但從小媽媽便教育他「就只能要一個，不能後悔，因為這是你自己挑的，沒有人逼你」。主持人阿雅聽到這一席話之後也笑說「蠻妙的。」
影片重新被挖後，粉絲們也紛紛表達「七年之癢，人的感情是會變的」、「陳曉似乎就是選定了不會輕易放手的人」、「其實不愛了真的沒必要在一起」，但同時也有不少戲迷朋友希望兩位還是能幸福恩愛長久。