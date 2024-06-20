吊臂砸中捷釀1死15傷！運安會調查9重點　提6大改善建議

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運安會說明，本案調查重點及分析內容有9項，包含拆除機桁架斷裂過程及原因、塔式起重機安全檢查及操作程序、鄰近交通要衝之高空吊掛作業審查規定、建築工程之交通維持計畫、捷運緊急停車之設備及授權、捷運外物入侵軌道之緊急應變處置、無人駕駛系統之外物入侵偵測機制、行控中心系統告警之顯示設計及、生還因素分析。
運安會也提出6項運輸安全改善建議，針對當時負責拆除作業的宇球國際興業有限公司、嘉謜工程行，運安會分別提出應明確規範吊掛操作人員於操作塔式起重機時，應遵守「起重升降機具安全規則」，不得以搖撼或拖拉物件等不當方式從事起重作業，避免以斜拉方式吊掛物件，導致桁架不當受力而挫曲斷裂、明確要求吊掛現場指揮人員提醒拆除機操作人員，不得以搖撼或拖拉物件等不當方式從事起重作業。
面對勞動部職業安全衛生署，運安會建議，建立塔式起重機拆除作業指引，以利施工廠商依循指引建立標準作業程序，避免依經驗作業而產生如使用不當輔助工具或不當操作之風險。
運安會也喊話，交通部應重新檢視或修訂「大眾捷運系統兩側禁建限建辦法」及鐵路禁建限建相關法規，規範臨捷運及鐵路從事高空吊掛作業之施工廠商，應提出高風險施工項目之風險評估及預防措施，以全面維護鐵道
營運安全。
運安會提到，建議台中市政府建立鄰近交通要衝之建築工程作業聯合審查機制，由建築管理、職業安全、交通管理及營運機構共同參與審查，以利全面辨識相關影響交通安全之危害風險。
至於中捷公司，運安會建議，應重新檢視緊急停車相關設備與規範及行車事故應變規定，包括評估設置車站緊急停車按鈕、建立簡短之緊急停車通訊用語、明確規範緊急停車決策之授權，以利人員於緊急狀況時立即執行
緊急停車動作、明訂事故後列車巡檢程序，以利確認是否有人員受困或外物掉落於車底。