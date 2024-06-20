愛文芒果吃到飽！台南大員皇冠Buffet推芒果季　全台這4家也都有

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台南大員皇冠假日酒店的元素自助餐從6月22日起將推出芒果主題料理，近30道中、西、日式佳餚，包含香辣煎鱸魚佐芒果莎莎、香料烤芒果、芒果蒜香扇貝、芒果握壽司、芒果唐揚雞、芒果碎豬肉沙拉都將輪番上市；另外，芒果甜點也不容錯過，像是多達16層的芒果千層蛋糕，及芒果蛋糕捲、芒果起司蛋糕、芒果奶酪、芒果糯米飯等，都可無限量取用，芒果迷恐將全面失控。
📍台北漢來「日日烘焙坊」、高雄漢來「糕餅小舖」
另外，台北漢來飯店的「日日烘焙坊」與高雄漢來飯店「糕餅小舖」，也趁著芒果成熟的時節，推出《金芒盛夏》系列7款期間限定新品，即日起至7月31日於台北漢來及高雄漢來同步供應。芒果季全系列涵蓋麵包、甜點及整模蛋糕，類型多元豐富，全品項特別選用香氣與甜度滿分、果肉細緻的新鮮「愛文芒果」入餡，更精心自製白蘭地芒果乾、芒果卡士達等配料，創造出芒果的百變風貌。
其中像是「芒果茉莉塔」，外型宛如花朵綻放，內餡使用百香芒果醬與茉莉花香緹點綴，頂部鋪蓋厚切芒果片，誠意十足。「芒果乳酪磅蛋糕」混合芒果乾及百香果泥製成，淋上醇厚的乳酪糖霜，風味濃郁厚實。「芒果開心果泡芙」填入滿溢的芒果卡士達及熱帶果醬，少許開心果醬增添一抹堅果香氣，富含熱帶風情。
至於芒果麵包，則有「芒果寶盒丹麥」，以酥脆丹麥包裹芒果乳酪與卡士達醬，頂層鋪蓋豐潤多汁的新鮮芒果丁，幸福感爆棚。「芒果乳酸麵包」外型討喜可愛，麵糰中混合甜酒釀與養樂多，包覆著口感Ｑ彈的芒果乾，創意搭配令人驚豔。台北與高雄漢來還加碼好康，現在下載《來美食APP》領取優惠券，即享芒果季系列品項滿額100元的抵用券。
📍好丘 Good Cho’s
貝果品牌「好丘 Good Cho’s」也迎接酸甜芒果季，以100%台灣在地芒果領軍。「好丘 Good Cho’s」提到，即便處於原物料成本不停飛漲的情況下，還是希望回饋給長期支持的丘粉們，今年夏天，以清爽的芒果香草冰淇淋為靈感的《芒果香草乳酪貝果》降價7%超值驚喜回歸。特選台灣芒果乾，經過72小時低溫乾燥處理，保留最豐富的芒果香氣，拌入滑順的奶油乳酪中，貝果體充滿馬達加斯加香草香氣，外觀手工畫上品嘗芒果時的格狀刀紋，營造出水果冰淇淋般清爽與濃郁交織的夏季新風味。
另有夏季限定《芒果海灘厚醬貝果》，Ｑ彈的好丘貝果內有略帶鹹味的奶油乳酪抹醬，還有大塊新鮮芒果，果香十足。這款限定美食只在城南最美玻璃屋「好丘On The Road在路上」東門店獨家販售，每日限量供應。
📍神旺普諾麵包坊
東區知名的「神旺普諾麵包坊」即日起推出於10款芒果、桃子系列蛋糕甜品、麵包。首推新品「金芒藏寶箱」，以蜜糖吐司為創意發想，自製鬆軟的牛奶吐司搭配濃郁的芒果卡士達及布丁增添口感，內層再夾入綿密的戚風蛋糕，最後再以繽紛的莓果點綴。
若是酥皮控的螞蟻人，則可選擇「夏日芒果丹麥」，手工延壓27層酥皮丹麥麵團，佐上濕潤的芒果卡士達及新鮮水果，最後以白巧克力增添風味，是每年超夯的夏日熱門商品。
另有芒果蛋糕甜點，「仲夏芒果」將愛文芒果搭配濃滑卡士達一同入餡，蓬鬆的戚風蛋糕體及交錯層疊的綿密布丁，最後以新鮮金黃芒果點綴。還有「芒果小波派」，有別於波士頓派傳統夾餡，結合當季水果元素製成酸甜滑順不膩口的芒果鮮奶油，豪邁大量裹入超Juicy芒果，蛋糕體高達5公分的軟綿厚度，咬下有滿滿幸福感。