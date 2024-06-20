C羅最後一舞？名宿稱葡萄牙應「全力衝冠」複製梅西在世足戲碼

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「基本這是C羅的最後一屆歐洲盃了，而現在他擁有一位堅定支持他的教練。從身體上來說C羅當然不再年輕，但這不是最重要的因素，我認為葡萄牙全隊已經對此做好了準備。」 Gallas如此分析道，「所有隊友都會支持C羅，他們愛戴他，我希望葡萄牙隊能像2022年世界盃上阿根廷隊為梅西（Lionel Messi）做的那樣，所有人都為C羅而戰。」
Roberto Martinez在2023年1月被任命為葡萄牙主帥時，他很支持C羅，而且不強求後者一定要參與防守，讓他能繼續以自己所希望的方式被執教，這一點對於球隊整合來說相當關鍵。
Gallas在評論時指出：「這支葡萄牙國家隊本來就實力強勁，任何想要贏得本屆歐國盃冠軍的球隊都需要闖過他們這一關。Martinez能夠很好地執教C羅，他很清楚卡達世界盃期間C羅和前任教練之間發生的事情，這樣的事不會再發生，你可以看出他們之間的關係是不同的。Martinez打造了一套體系，他讓C羅不必參與防守，而是去做他最擅長的事。 」
「Martinez堅定地支持著C羅，他明白當球隊擁有C羅這樣天賦異禀的球員時，無論球員的年齡有多大，都必須讓其出場比賽。如果葡萄牙隊想進球，就得讓C羅留在場上，只要你給他一次機會，他就會抓住，我想葡萄牙隊的其他球員也會認同這一點。」Martinez最終如此總結。
葡萄牙在歐國盃決賽圈位於F組，對手有捷克、土耳其和喬治亞，他們之前已經率先擊敗捷克，C羅是歐國盃史上的進球王，這一屆他可不可以再創驚奇並完美謝幕，全球都在矚目。