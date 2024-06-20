明正面迎戰青鳥！趙少康下總動員令：戰鬥藍們不要讓「藍鷹」孤單
立法院三讀通過國會改革法案，行政院認為擴權，移請立法院覆議，立法院明天將投票決定是否通過覆議案。中廣董事長趙少康說，賴政府針對國會改革五法提出覆議，這早在藍白意料之中，在野黨正面迎戰，已經做好充分準備，邀請支持者明天一起到立法院外，共同見證啟動國會改革的重要時刻。
記者何哲欣／台北報導
趙少康在臉書說，總統賴清德明明知道覆議案表決會輸，還是硬要到立法院闖關，就是看準即使覆議失敗，行政院長卓榮泰也不用下台，執政黨一點損失也沒有，反而可以藉此動員綠營支持者操作對立，當家鬧事。民進黨在各縣市辦的宣講會，也沒有針對國會五法內容講理，只想方設法推動罷免國民黨立委，能在立法院多一席是一席。
趙少康說，賴清德當選以後，至今不面對他是雙少數總統的事實，上任一個月了，還是把在野黨當空氣，人事案、法案都自己硬幹，完全不尊重在野黨在國會席次占多數的民意，目中無人，不想讓朝野和解。
趙少康呼籲，讓陽光照進立法院，揭開一切弊案與貪腐真相，請認同戰鬥藍的朋友們不要讓「藍鷹」孤單，明天上午到立法院外青島東路（鎮江街到林森南路段），用實體行動聲援國會改革，共同迎接勝利。