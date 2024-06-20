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買下25％股份！西日本鐵道公司購入越南房產項目　豪擲8.4億元

▲西日本鐵道公司購入越南房地產龍頭公司南朗集團的南朗大福項目的25％股份。（圖／翻攝自南朗集團官網）
▲西日本鐵道公司購入越南房地產龍頭公司南朗集團的南朗大福項目的25％股份。（圖／翻攝自南朗集團官網）

國際中心賴正琳／綜合報導

越南經濟崛起，許多國家都想從中投資獲益。近期西日本鐵道公司購入越南房地產龍頭公司南朗集團（Nam Long Group）的面積45公頃的南朗大福（Nam Long Dai Phuoc）項目25%股份，交易金額為6620億越南盾（約2600萬美元、新台幣8.4億元），該項目位於越南同奈省。

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越南金融市場評論》報導，南朗集團17日的聲明中指出，西日本鐵道公司的投資將使該集團在今年第二季度獲得2000億越南盾（約786萬美元、約新台幣2.5億元）的稅後利潤。位於越南同奈省的南朗大福項目靠近越南胡志明市，有多條高速公司圍繞，並且臨近正在建設中的同奈省隆城機場。

南朗集團於2021年9月與西日本鐵道公司成為合作夥伴，並成為南朗大福項目的聯合開發商，這已經是雙方第8次的項目合作，南朗大福項目將主要為消費者提供高級聯排住宅和別墅。

17日南朗集團的聲明刊登後，造成南朗集團在胡志明市證券交易所（HoSE）的股票上升，18日收在41,750越南盾（1.64美元），上漲1.83％。南朗集團進一步表示，該項目已經完成場地清理和土地整平，並獲得了1比500比例的總體規劃和土地使用權證書。

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