買下25％股份！西日本鐵道公司購入越南房產項目 豪擲8.4億元
越南經濟崛起，許多國家都想從中投資獲益。近期西日本鐵道公司購入越南房地產龍頭公司南朗集團（Nam Long Group）的面積45公頃的南朗大福（Nam Long Dai Phuoc）項目25%股份，交易金額為6620億越南盾（約2600萬美元、新台幣8.4億元），該項目位於越南同奈省。
國際中心賴正琳／綜合報導
《越南金融市場評論》報導，南朗集團17日的聲明中指出，西日本鐵道公司的投資將使該集團在今年第二季度獲得2000億越南盾（約786萬美元、約新台幣2.5億元）的稅後利潤。位於越南同奈省的南朗大福項目靠近越南胡志明市，有多條高速公司圍繞，並且臨近正在建設中的同奈省隆城機場。
南朗集團於2021年9月與西日本鐵道公司成為合作夥伴，並成為南朗大福項目的聯合開發商，這已經是雙方第8次的項目合作，南朗大福項目將主要為消費者提供高級聯排住宅和別墅。
17日南朗集團的聲明刊登後，造成南朗集團在胡志明市證券交易所（HoSE）的股票上升，18日收在41,750越南盾（1.64美元），上漲1.83％。南朗集團進一步表示，該項目已經完成場地清理和土地整平，並獲得了1比500比例的總體規劃和土地使用權證書。