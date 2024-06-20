獨家／孫安佐本名曝光 命理師一看驚「多冤枉的名字」
藝人孫鵬和狄鶯的兒子孫安佐日前與經紀人朱翊銘因攜帶瓦斯火槍上街，引來警方關注，昨（19）日兩人被北市刑大、信義分局逮捕，晚間10點左右，孫安佐以30萬交保，值得注意的是，孫安佐被檢警送辦意外曝光了他的真實姓名「孫健豪」，《NOWnews今日新聞》記者詢問中國命相卜顧問協會理事長，同時也是輔大中文系教授謝達輝，分析「孫健豪」這個名字，謝達輝透露，這名字對他來說相當不好，而「孫安佐」也是糟糕透頂，更直接說「多冤枉的名字」。
記者李欣容／台北報導
狄鶯過去曾透露，孫安佐出生的時候取名為「孫華」，是後來才改名為「孫安佐」。而這一次孫安佐和經紀人遭移送台北地檢署偵訊，在台北地檢署的電視牆上面顯示的名字並非孫安佐，而是「孫＊豪」，但案由與處理情形皆與孫安佐相同，據悉，孫安佐近期將自己的名字改為「孫健豪」。
謝達輝分析，命名一定要先顧到「三才五格」跟「數靈」，接下來才是用字，（三才是指天、人、地格的五行屬性，五格是天格、人格、地格、總格、外格）。而「孫健豪」這個名字，外格和人格方面有六沖數，意指經常會出意外，以及容易被外在影響，交到的都會是損友。謝達輝指出，「人格」一般當作取名的重心點，但這個名字人格屬木、外格屬土，木剋土，謝達輝說，「名字不能這樣取，沖來沖去。」
而孫安佐是屬兔，健字有人字邊，謝達輝說，「人字旁會讓兔子被驚嚇，被犧牲的感覺，中間又是辵部，意思是蛇，兔子是蛇的點心，這個名字超級不好。」甚至這個名字還和父母正沖，是很糟糕的組合。至於「孫安佐」這個名字好嗎？謝達輝也說，安底下是女字旁，女就是汝（你）的意思，等於兔，把兔子放進宀久了代表「冤」，是一個很冤枉的名字。
謝達輝建議，先顧到「三才五格」跟「數靈」後，可以選用草字頭的字，「兔子吃草，有草對他比較好，或是兔子喜歡洞，我們說狡兔有三窟，像『豪』就可以，豪底下是一隻豬，兔子跟豬是和的。」