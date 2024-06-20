陳妍希遭爆婚變！曾親回「陳曉眼睛沒光了」 粉絲氣他遲遲不護妻
藝人陳妍希近日爆出老公陳曉在2023年底就已提出離婚的消息，男方甚至表示自己淨身出戶也要離婚，之後便再也沒回家，還將手機號碼換掉，陳妍希如果要聯繫老公，得透過第三人才找得到他，而狗仔後續跟拍半年也都沒拍到夫妻同框，掀起各界高度關注。目前雙方都沒有出面回應爆料內容，陳妍希也被挖出過去曾回應「陳曉眼睛裡沒光」的影片，再度掀起議論。
記者洪生儒／綜合報導
近日陳妍希與陳曉婚姻破裂的傳言鬧得沸沸揚揚，而陳妍希過去受訪的影片也再度被挖出，她曾在受訪時提到：「有些網友真的很幽默，老說陳曉眼睛裡沒有光了，他是奧特曼嗎？老實說這日子還是我們在過的，其實只要在我們自己的小世界裡是穩穩當當的，開心過我們的小日子，外面那些東西並不重要。」
沒想到，陳妍希近日被爆跟陳曉婚姻破裂，男方甚至表示就算是淨身出戶也要離婚，也將手機號碼換掉，讓陳妍希找不到人，只能透過第三人才能跟老公聯繫，可以說是讓她受盡折磨，而狗仔跟拍了半年左右，也都沒有看到夫妻同框的畫面。根據《新浪娛樂》報導，有致電詢問爆料內容的詳細情況，不過陳曉方並沒有回應。
而目前陳妍希的微博設定了僅半年可見，最新一次更新是發文祝港星容祖兒生日快樂，不過在婚姻破裂的傳聞爆出後，留言串裡出現了不少粉絲留言表示：「姊姊快闢謠吧！微博不知道誰又造謠了」、「姐姐求闢謠！真的很喜歡你倆啊」、「如果是假的，讓男方出來闢謠，感覺你婚後一直被各種造謠和罵」、「離吧！陳曉也不出來維護，看著就生氣，姊姊跟星星要好好的。」