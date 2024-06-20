唐治平突現身下跪！高喊「說了800次那不是我媽」懇求工作機會

陳妍希遭爆婚變！曾親回「陳曉眼睛沒光了」　粉絲氣他遲遲不護妻

▲陳妍希遭爆婚姻破裂！曾親回「陳曉眼睛沒光了」，粉絲氣男方不護妻，掀起熱議。（圖／陳妍希微博）
▲陳妍希遭爆婚姻破裂！曾親回「陳曉眼睛沒光了」，粉絲氣男方不護妻，掀起熱議。（圖／陳妍希微博）

記者洪生儒／綜合報導

藝人陳妍希近日爆出老公陳曉在2023年底就已提出離婚的消息，男方甚至表示自己淨身出戶也要離婚，之後便再也沒回家，還將手機號碼換掉，陳妍希如果要聯繫老公，得透過第三人才找得到他，而狗仔後續跟拍半年也都沒拍到夫妻同框，掀起各界高度關注。目前雙方都沒有出面回應爆料內容，陳妍希也被挖出過去曾回應「陳曉眼睛裡沒光」的影片，再度掀起議論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
近日陳妍希與陳曉婚姻破裂的傳言鬧得沸沸揚揚，而陳妍希過去受訪的影片也再度被挖出，她曾在受訪時提到：「有些網友真的很幽默，老說陳曉眼睛裡沒有光了，他是奧特曼嗎？老實說這日子還是我們在過的，其實只要在我們自己的小世界裡是穩穩當當的，開心過我們的小日子，外面那些東西並不重要。」

▲陳妍希近日爆出老公陳曉在2023年底已提出離婚的消息，男方甚至表示自己淨身出戶也要離婚，之後便再也沒回家，還將手機號碼換掉，引起各界高度關注。（圖／陳妍希微博）
▲陳妍希近日爆出老公陳曉在2023年底已提出離婚的消息，男方甚至表示自己淨身出戶也要離婚，之後便再也沒回家，還將手機號碼換掉，引起各界高度關注。（圖／陳妍希微博）
沒想到，陳妍希近日被爆跟陳曉婚姻破裂，男方甚至表示就算是淨身出戶也要離婚，也將手機號碼換掉，讓陳妍希找不到人，只能透過第三人才能跟老公聯繫，可以說是讓她受盡折磨，而狗仔跟拍了半年左右，也都沒有看到夫妻同框的畫面。根據《新浪娛樂》報導，有致電詢問爆料內容的詳細情況，不過陳曉方並沒有回應。

而目前陳妍希的微博設定了僅半年可見，最新一次更新是發文祝港星容祖兒生日快樂，不過在婚姻破裂的傳聞爆出後，留言串裡出現了不少粉絲留言表示：「姊姊快闢謠吧！微博不知道誰又造謠了」、「姐姐求闢謠！真的很喜歡你倆啊」、「如果是假的，讓男方出來闢謠，感覺你婚後一直被各種造謠和罵」、「離吧！陳曉也不出來維護，看著就生氣，姊姊跟星星要好好的。」

▲陳妍希過去受訪的影片也再度被挖出，她曾在受訪時提到：「有些網友真的很幽默，老說陳曉眼睛裡沒有光了，他是奧特曼嗎？」（圖／微博）
▲陳妍希過去受訪的影片也再度被挖出，她曾在受訪時提到：「有些網友真的很幽默，老說陳曉眼睛裡沒有光了，他是奧特曼嗎？」（圖／微博）
▲陳妍希在影片中也表示：「老實說這日子還是我們在過的，其實只要在我們自己的小世界裡是穩穩當當的，開心過我們的小日子，外面那些東西並不重要。」（圖／微博）
▲陳妍希在影片中也表示：「老實說這日子還是我們在過的，其實只要在我們自己的小世界裡是穩穩當當的，開心過我們的小日子，外面那些東西並不重要。」（圖／微博）
▲在婚姻破裂的傳聞爆出後，陳妍希微博貼文的留言串裡出現了不少粉絲留言表示：「姊姊快闢謠吧！不知道誰又造謠了。」（圖／陳妍希微博）
▲在婚姻破裂的傳聞爆出後，陳妍希微博貼文的留言串裡出現了不少粉絲留言表示：「姊姊快闢謠吧！不知道誰又造謠了。」（圖／陳妍希微博）

陳曉婚變有端倪？陳妍希與他最後合體時間曝光　近期示愛的竟是她

陳曉被爆「去年底提離婚」！離家換手機封鎖陳妍希　願意淨身出戶

陳妍希演《但願人長久》造型大翻車！化身歌后鄧麗君遭批：哪裡像

40歲陳妍希素顏照瘋傳！他曝女神「私下真面目」： 沈佳宜回來了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載