黃仁勳躍居全球第11大富豪！淨資產5年內暴漲數字超驚人
輝達19日股價上漲3.5%，市值達到3.34兆美元，超越微軟、蘋果，躍升成為全球最有價值的上市公司，光是2024年，輝達的股價飆升了170%以上。
記者鄭妤安/台北報導
根據《富比世》報導表示，輝達執行長黃仁勳一天之內淨資產就增加40億美元（約1295億台幣），身價來到1190億美元（約3.8兆台幣），位居「富比世全球即時富豪榜」第11位，超越印度首富Mukesh Ambani，目前第10名則是微軟前執行長Steve Ballmer。
《CEO Insights Asia》表示，黃仁勳於2019年全球富豪榜上排名第546位，過去5年裡，淨資產卻出現驚人的增長，飆升超過1140億美元。回顧2023年，他還只是以210億美元的身價，排名世界富豪第76名，如今戲劇性的財務成長突顯了輝達在科技業的出色表現，以及所累積的巨大財富。
輝達的快速崛起得益於其在AI技術領域的領先地位，特別是在推動創新的晶片領域，在最新的季度收益報告中，輝達收入增長驚人，淨利潤飆升7倍，強勁的財務表現凸顯了輝達在塑造尖端技術的關鍵作用，以及在AI驅動解決方案領域中日益增長的影響力。