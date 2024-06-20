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福原愛甩離婚陰霾轉戰直播！大跳神奇舞姿　惹粉絲爆笑：群魔亂舞

▲昔日桌球女神福原愛在離婚後開始直播帶貨，爆笑舞姿被笑說「群魔亂舞」。（圖／福原愛官方為微博、小紅書）
▲昔日桌球女神福原愛在離婚後開始直播帶貨，爆笑舞姿被笑說「群魔亂舞」。（圖／福原愛官方為微博、小紅書）

記者史平旭／綜合報導

日本桌球選手福原愛在今年3月正式結束與台灣桌球選手江宏傑的5年婚姻後，認真在中國發展轉戰直播帶貨。直播間中福原愛試穿各式各樣穿搭，也與粉絲朋友們在聊天互動，更是大方展現自己的舞姿。許多觀眾看到影片後不禁笑說：「小愛還是最適合打球」，感嘆昔日的桌球女神原來也有不擅長的運動。

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福原愛在發佈的影片中分享幕後花絮，她表示，直播1次就要更換超過30套衣服，同時要配合不一樣的動作展示服裝、表達風格，忙碌的時候連午餐都無法吃完，還要放上「我還會吃！不要丟掉！！」的中日雙語紙條，以防有人把自己吃到一半的午餐丟掉。即使工作忙碌，如今中文十分流利的福原愛也常在通勤、化妝時開啟直播紀錄生活、與支持她的粉絲一起聊天。

▲展開新事業後忙碌到午餐都無法一口氣吃完，放上紙條提醒大家不要丟掉。（圖／福原愛官方小紅書）
▲展開新事業後忙碌到午餐都無法一口氣吃完，放上紙條提醒大家不要丟掉。（圖／福原愛官方小紅書）
福原愛與江宏傑於2016年結婚，2021年兩人發表聯合聲明公開離婚，本以為5年婚姻會和平收場，豈料江宏傑在隔年指控無法聯繫福原愛，同年7月在日本東京召開記者會；離婚事件官司持續延燒直至今年3月才和解。福原愛目前在中國所經營的社交平台中，以服裝穿搭與工作日常為主；受到離婚事件的影響，福原愛無論在日本、台灣及中國，她的口碑均受到重創，不過仍有支持福原愛的球迷粉絲們，看到自己喜愛的選手重新出發也紛紛表達支持。

▲福原愛也時常在網路上與粉絲朋友分享自己工作日常。（圖／福原愛官方微博）
▲福原愛也時常在網路上與粉絲朋友分享自己工作日常。（圖／福原愛官方微博）

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