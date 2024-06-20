影／為警察權和王定宇爆口角！葉元之還原始末：他還說不跟人對話
國民黨立委葉元之和民進黨立委王定宇今（20）日在立法院狹路相逢，雙方再度為了「警察權」一事吵了起來，王定宇堅稱葉元之說要用警察權驅離民眾，但葉元之轟王定宇造謠，指自己是說要用警察權來保護立法院長。對此，葉元之今在《NOWnews今日新聞》自製的網路節目《鄉民大學問》還原今早狀況，強調自己是說用警察權保護立法院長，並非像王定宇所說的驅離民眾，兩件事完全不同，怎麼能混為一談？
記者王德蓉／綜合報導
葉元之指出，某天突然有一堆網友跑到他那說要罷免他，原因是王定宇說他PO臉書稱要動用警察權驅離立委和民眾，葉元之說自己沒說過這樣的話，也沒有PO臉書，因此他批評王定宇造謠。後來王定宇和網軍找到了他接受媒體訪問的圖片，標題是「葉元之建議用警察權」，葉元之便找到影片並點進去聽，他說當時是因為前一天立法院長韓國瑜受傷了，還被限制人身自由，他才建議可以用警察權保護韓國瑜從議場外進來，但王定宇卻扭曲成他要韓國瑜動用警察權驅離民眾和立委，「這就是造謠啊！」
葉元之說，自此之後，他內心就有個小宇宙，如果有一天他遇到王定宇，一定要跟對方說不要造謠；結果今天早上就遇到了，王定宇從遠處過來，他就喊「王定宇不要造謠」，王定宇便衝過來理論，才出現一早爆口角的畫面。
葉元之說，王定宇不斷說「葉元之就是有說不敢認」，但這根本是不一樣的事，「我叫你去買菜刀切西瓜，但你去做不好的事，這都有買菜刀，可是做不一樣的事，怎麼可以混為一談？」葉元之說，後來他要求王定宇和他對話，結果王定宇卻說「我不跟人對話」，一直自說自話，甚至還說他當立委翹班；葉元之反擊，要王定宇不要扯東扯西，人身攻擊，隨後王定宇離去，衝突才結束。