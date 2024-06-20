蔡阿嘎老婆罕動怒「望大家愛惜信用」！遭放鳥17次：可出1本書了
百萬Youtuber蔡阿嘎的老婆二伯平常除了會跟蔡阿嘎一起拍影片之外，她的自創品牌也是經營得有聲有色，受到不少粉絲支持與喜愛，不過在經營的過程中難免會碰上一些讓人無奈的小插曲。二伯在昨（19）日有感而發地透過社群發文表示：「希望大家都可以多愛惜自己的信用跟權益。」吸引許多網友關注。
記者洪生儒／綜合報導
二伯19日透過Threads發文透露遇到一位多次棄單的客人，「都17次未取貨，沒有一張訂單是完成的，然後現在在跟客服吵不能下單。」二伯在文中也貼出兩個扶額頭的表情符號，感覺得出來她對這位客人也是相當頭痛，二伯也呼籲粉絲們：「希望大家都可以多愛惜自己信用跟權益。」
其他粉絲看到二伯的貼文之後，都紛紛留言表示：「之前也有遇到有人給我分開下四個單，問他是不是下錯也不回，本來以為他是為了滿額贈，還想幫他省錢併單就好了，結果他是故意的，四單都不取貨，故意噁心人」、「你們也太佛心了！還給17次機會？官網直接註明，超過兩次，拒絕往來，少浪費大家時間」、「省下更多時間，可以陪貴貴陪阿波玩」、「很多賣家其實兩次就黑名單了，17次真的太佛心」、「17次也太扯，對方是只喜歡下單花錢的瞬間喔。」還有網友表示：「一直以為大廠牌不會遇到這類鬼故事，原來大家都會遇到，拍拍。」二伯則回應：「全部貼出來大概可以寫成一本書的多呢。」
後來，二伯發文隔一小時後，她又現身留言區表示：「沒事沒事～剛剛又出現一個一個月7次未取貨的也在生77不能下單」，並附上4個哭笑不得的表情，讓粉絲們都能感受到她在經營自創品牌背後的辛酸與無奈。